Названі найбільш високооплачувані вакансії в Україні

Про це пише Обозреватель.

Незважаючи на економічну кризу і пандемію китайського вірусу, в Україні є вакансії, де працівникам готові платити від 40 тисяч гривень щомісяця.

Не дивно, що в рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій лідирують представники IT-сектора.

Від 40 тисяч гривень на місяць стартують зарплати IOS-програміста, а по 52 і 55 тисяч гривень роботодавці готові платити Python-програмісту і Мagento-програмісту відповідно.

Більш того, як запевняють експерти ринку праці, ця тенденція збережеться і далі.

"Поки немає інших сфер, у яких є такий фінансовий запас, щоб істотно збільшити зарплати. Криза тільки збільшила розрив. Мені здається, що інші професійні сфери не завжди зможуть конкурувати з IT. Адже у них є багато іноземних замовників, які можуть оплачувати роботу за європейськими, а не за українськими стандартами", - пояснює всі нюанси експерт Тетяна Пашкіна.

Крім цього, співробітник повинен добре знати англійську мову, щоб бути залученим до міжнародного співтовариства, аби мати можливість взяти участь в проектах і грантах.

Раніше ми писали, що одна з найбільш високооплачуваних посад, на яку українців готові взяти без досвіду роботи, це менеджер з продажу.

Таким фахівцям готові платити 16,5 тисяч гривень.

Крім цього, на ринку праці є потреба у водіях, продавцях-консультантах, менеджерах залу і Кухарях.

Нагадаємо, що зарплати українців на удаленке виявилися вищими, ніж у тих, хто сидить в офісі

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