Наступного року в 60 років зможуть вийти на пенсію лише ті українці, які матимуть 28 років трудового стажу
Як повідомляє Politeka з посиланням на Обозреватель, мінімальна вимога до стажу збільшиться ще на рік.
Також вказується, що для придбання додаткового року стажу доведеться заплатити не 24 937 грн, як це було в січні 2020-го, а 31 680 гривень.
До 2028 року для виходу не пенсію необхідно буде мати 35 стажу. Тобто, якщо на сьогоднішній день українцю 40 років, то у нього вже має бути не менше 15 років стажу.
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Раніше ми повідомляли, що український уряд наступного року має намір переглядати пенсії кілька разів, це відбудеться вже скоро. Так, перше підвищення буде вже першого січня. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000, пенсія збільшиться з 2100 до 2400 гривень. Це стосуватиметься пенсіонерів віком від 65 років, у яких стаж роботи 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).
У березні наступного року буде проведена індексація виплат, що передбачає підвищення виплат на 11%.
У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Враховуватися буде розмір офіційної зарплати і стаж роботи.
У липні, після підвищення "мінімалки" до 6500 грн, розмір пенсійних виплат піднімуть з 2400 до 2600 гривень.
Новий перерахунок пенсій чекає українців у грудні. Зміняться розміри мінімальної і максимальної пенсії (підвищення складе 57 і 570 грн відповідно), а також незначно підвищать доплати за стаж понад норму.
Так, з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію піднімуть з 1712 до 1769 грн, а максимальну – з 17 120 до 17 690 грн. Якщо зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.
Україна не має грошей для компенсації зростання дефіциту Пенсійного фонду. Про це в інтерв'ю ТСН заявив народний депутат України від Партії "Слуга народу" Данило Гетманцев.
Так, за словами голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради України, заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що вже через 15 років держава не зможе виплачувати українцям пенсії, це – "математика".
"Заява Шмигаля - не передбачення апокаліпсису. Це математика. Українська нація старіє і це факт. На відміну від європейських країн, у нас немає грошової "подушки", яка могла б компенсувати відрахування до Пенсійного фонду. Зараз у нас 16,1 млн працюючих і 11,3 млн пенсіонерів. Ця тенденція буде погіршуватися від року до року", – заявив Гетманцев.
Нагадаємо, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри «" на щомісячні доплати…»
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