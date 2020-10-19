Наступного року в 60 років зможуть вийти на пенсію лише ті українці, які матимуть 28 років трудового стажу

Як повідомляє Politeka з посиланням на Обозреватель, мінімальна вимога до стажу збільшиться ще на рік.

Також вказується, що для придбання додаткового року стажу доведеться заплатити не 24 937 грн, як це було в січні 2020-го, а 31 680 гривень.

До 2028 року для виходу не пенсію необхідно буде мати 35 стажу. Тобто, якщо на сьогоднішній день українцю 40 років, то у нього вже має бути не менше 15 років стажу.

Раніше ми повідомляли, що український уряд наступного року має намір переглядати пенсії кілька разів, це відбудеться вже скоро. Так, перше підвищення буде вже першого січня. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000, пенсія збільшиться з 2100 до 2400 гривень. Це стосуватиметься пенсіонерів віком від 65 років, у яких стаж роботи 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

У березні наступного року буде проведена індексація виплат, що передбачає підвищення виплат на 11%.

У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Враховуватися буде розмір офіційної зарплати і стаж роботи.

У липні, після підвищення "мінімалки" до 6500 грн, розмір пенсійних виплат піднімуть з 2400 до 2600 гривень.

Новий перерахунок пенсій чекає українців у грудні. Зміняться розміри мінімальної і максимальної пенсії (підвищення складе 57 і 570 грн відповідно), а також незначно підвищать доплати за стаж понад норму.

Так, з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію піднімуть з 1712 до 1769 грн, а максимальну – з 17 120 до 17 690 грн. Якщо зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.

Україна не має грошей для компенсації зростання дефіциту Пенсійного фонду. Про це в інтерв'ю ТСН заявив народний депутат України від Партії "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Так, за словами голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради України, заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що вже через 15 років держава не зможе виплачувати українцям пенсії, це – "математика".

"Заява Шмигаля - не передбачення апокаліпсису. Це математика. Українська нація старіє і це факт. На відміну від європейських країн, у нас немає грошової "подушки", яка могла б компенсувати відрахування до Пенсійного фонду. Зараз у нас 16,1 млн працюючих і 11,3 млн пенсіонерів. Ця тенденція буде погіршуватися від року до року", – заявив Гетманцев.

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