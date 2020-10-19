В 2021 году зарплаты украинцам будут повышать в два этапа
Как сообщили в Минобразования, повышение зарплат для сотрудников сферы образования заложено в проект госбюджета на следующий год, пишет «Освіта».
Известно, что зарплаты педагогам повысят дважды - в январе и июле. Отмечается, что в результате повышения окладов, летом 2021 года учителя будут получать на 30% больше, чем они получают сейчас. Повышение заработной платы будет зависеть от опыта работы.
Так, оклады молодых специалистов в июле вырастут до 5265 гривен. Сейчас они составляют 4050 гривен.
Безбашенная Асмус преобразилась, показав сладкие места на камеру: «Жена Харламова - мороженка!»
Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк: «Чья семья будет унижена…»
Дженнифер Лопес отбросила стыд и показала формы в платье из золота: "Эй, ничего не скрыла!"
Доллар перед выборами поразит украинцев: стало известно, что будет с курсом, "гривна продолжит..."
Оклад учителей I категории к июлю вырастет до 6567 гривен. Сейчас педагоги получают чуть больше 5 тысяч гривен.
Учителя высшей категории с января будут получать 6461 гривен, а с июля - 7001 гривен. Сейчас они получают 5385 гривен.
Стоит отметить, что речь идет об окладе, к которому добавляются различные доплаты, в зависимости от стажа и дополнительных работ. Например, за выслугу лет учителя получают надбавки в размере около 20%, а молодым учителям доплачивают 10% к зарплате. Примерно 5-30% учителя получают за престижность труда. Кроме этого, педагоги могут рассчитывать на премии за добросовестный труд и средства на оздоровление.
Добавим, что в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 102,5 млрд грн на выплаты педагогам учреждений общего среднего образования.
Напомним, что заоблачные зарплаты в Украине: кому и за что готовы платить по 55 тысяч ежемесячно.
Как сообщала Politeka, зарплаты изменятся из-за новшеств в системе оплаты труда: "Самые высокие будут у...".
Также Politeka писала, что отправлять на пенсию украинцев будут по-новому: "Придется заплатить больше 30 тысяч гривен за...".