В 2021 году зарплаты украинцам будут повышать в два этапа

Как сообщили в Минобразования, повышение зарплат для сотрудников сферы образования заложено в проект госбюджета на следующий год, пишет «Освіта».

Известно, что зарплаты педагогам повысят дважды - в январе и июле. Отмечается, что в результате повышения окладов, летом 2021 года учителя будут получать на 30% больше, чем они получают сейчас. Повышение заработной платы будет зависеть от опыта работы.

Так, оклады молодых специалистов в июле вырастут до 5265 гривен. Сейчас они составляют 4050 гривен.

Оклад учителей I категории к июлю вырастет до 6567 гривен. Сейчас педагоги получают чуть больше 5 тысяч гривен.

Учителя высшей категории с января будут получать 6461 гривен, а с июля - 7001 гривен. Сейчас они получают 5385 гривен.

Стоит отметить, что речь идет об окладе, к которому добавляются различные доплаты, в зависимости от стажа и дополнительных работ. Например, за выслугу лет учителя получают надбавки в размере около 20%, а молодым учителям доплачивают 10% к зарплате. Примерно 5-30% учителя получают за престижность труда. Кроме этого, педагоги могут рассчитывать на премии за добросовестный труд и средства на оздоровление.

Добавим, что в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 102,5 млрд грн на выплаты педагогам учреждений общего среднего образования.

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