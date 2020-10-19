Популярна британська виконавиця Дуа Ліпа похвалилася розкішною фігурою в модному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася яскравими лондонськими знімками, розповівши фанатам, як вона проводить вільний час.

Дівчина постала в яскравому зеленому костюмі, який складався з обтягуючих штанів з високою посадкою і укороченої кофти на замку. Образ Ліпа доповнила окулярами із зеленою оправою, шапочкою і пустотливими кісками. Співачка посміхалася і дивилася в кадр.

За 20 хвилин її пост зібрав майже 400 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже сумую", «мій ангел», «Зелена королева», «Зелений твій колір», «з великою любов'ю», «ви дуже гарячі», «як світло», «Мило», "Так красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Крім фото в костюмі артистка також поділилася знімком з перукарні і жарким фото з подружкою. Дівчата сиділи на дивані і спокусливо позували для фото.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа показала найсоковитіші місця в обтягуючій сукні, яка обтягнула її неймовірну фігурку. Дівчина вибрала для зйомок сукню з екстремальним декольте. Крім цього, через сукню просвічувалися трусики співачки, що додало особливої пікантності знімку.

Нагадаємо, що фігуриста Дуа Ліпа в прозорій сукні нічого не приховала: "подивися на себе!".

Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа без ліфчика пострибала з гарячими подружками, збентеживши навіть найсміливіших: «як ти любиш».

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "було так цікаво...".