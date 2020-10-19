Популярна британська виконавиця Дуа Ліпа похвалилася розкішною фігурою в модному костюмі
Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася яскравими лондонськими знімками, розповівши фанатам, як вона проводить вільний час.
Дівчина постала в яскравому зеленому костюмі, який складався з обтягуючих штанів з високою посадкою і укороченої кофти на замку. Образ Ліпа доповнила окулярами із зеленою оправою, шапочкою і пустотливими кісками. Співачка посміхалася і дивилася в кадр.
За 20 хвилин її пост зібрав майже 400 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Дуже сумую", «мій ангел», «Зелена королева», «Зелений твій колір», «з великою любов'ю», «ви дуже гарячі», «як світло», «Мило», "Так красиво", - пишуть користувачі Мережі.
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Крім фото в костюмі артистка також поділилася знімком з перукарні і жарким фото з подружкою. Дівчата сиділи на дивані і спокусливо позували для фото.
Раніше ми писали, що Дуа Ліпа показала найсоковитіші місця в обтягуючій сукні, яка обтягнула її неймовірну фігурку. Дівчина вибрала для зйомок сукню з екстремальним декольте. Крім цього, через сукню просвічувалися трусики співачки, що додало особливої пікантності знімку.
Нагадаємо, що фігуриста Дуа Ліпа в прозорій сукні нічого не приховала: "подивися на себе!".
Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа без ліфчика пострибала з гарячими подружками, збентеживши навіть найсміливіших: «як ти любиш».
Також Politeka писала, що Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "було так цікаво...".