25-річна британська співачка Дуа Ліпа розпалила публіку запальними танцями з красунями подружками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео, на якому танцювала від щирого серця. Дівчина була одягнена в мініатюрний топ, під який не стала надягати ліфчик, в результаті чого її бюст був дуже рухливим під час стрибків і танців. Вниз співачка одягла обтягуючі лосини, які підкреслили її стрункі ніжки і апетитну «п'яту точку». Разом з Ліпою танцювали такі ж красуні.

"Репетиції чогось особливого! Не можу дочекатися, я розповім тобі все про це", - підписала відео зірка.

Всього за годину відео мега-популярної співачки подивилися понад 1,6 мільйона разів. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Не можу дочекатися!", "Мені подобається, як ти любиш цю пісню", "це відео показує тебе як студентку", "найкрасивіша", "Нам потрібно, щоб стара Дуа Ліпа повернулася", "Я люблю тебе, Я не можу дочекатися", "Навчи мене своїм рухам, сестричка!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа звела з розуму відвертим вбранням і вдалими позами. Співачка позувала в розкішній прозорій сукні, усипаній чорними намистинами. Її декольте вражало.

Нагадаємо, що зухвала Дуа Ліпа побешкетувала язичком в компанії гарячої подружки: "Космічна".

Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "було так цікаво...".

Також Politeka писала, що шалена Дуа Ліпа показала форми в прозорому топі, блискучому міні і не тільки: топ гарячих фото.