Популярна британська співачка Дуа Ліпа у різних позах показала свою ідеальну фігуру

Знаменита красуня радує своїх шанувальників різними цікавими витівками, повідомляє Politeka.net. Цього разу Ліпа вирішила скинути з себе верхній одяг і прикрилася лише руками.

Зірка постала в стильних джинсах, які відмінно підкреслили її сідниці. Артистка закинула волосся за вушка і трохи вигнулася, виставивши вперед плоский животик. При цьому співачка дивилася перед собою.

На її руках були помітні різні татуювання, що надавало інтересу до її оголеного тіла.

На інших знімках співачка позувала на підлозі, розкинувши ніжки. Цього разу Дуа була в топіку, довжина якого дала помилуватися пресом.

Ще на одному знімку знаменитість постала в блискучій сукні. Міні з вирізами з боків, ледь приховувало груди без білизни.

"Дуже пишаюся запуском моєї третьої та останньої серії для @PepeJeans! Було так цікаво і весело дізнатися про дизайн з таким культовим лондонським брендом, який починався з нуля в кіоску на ринку Портобелло у 1970-х роках. Я вирішила завершити співпрацю своєю колекцією під назвою DENIM DECADES - стилем, який був натхненний кожним десятиліттям, з того часу як Пепе почав продавати денім. Сподіваюся, вам це подобається!!!",- написала артистка.

За три години пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що були вражені не тільки колекцією талановитої артистки, але і її відвертістю на фото. У підсумку зірка отримала масу компліментів.

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