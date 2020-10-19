Бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортез, яку визнали володаркою кращих сідниць, потрясла своєю головною перевагою

Як передає Politeka.net, спортивна красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" гаряче відео, на якому крупним планом показала свою п'яту точку у відвертому образі (щоб подивитися повний ролик, скрольте сторінку до кінця).

Вона потанцювала перед камерою, ритмічно розгойдуючи пружними стегнами і погладжуючи смагляву шкіру. Для такого виступу дівчина одягла боді з відкритою спиною, яке практично не прикрило її дупу. Більш того, Сьюзі Кортез сама підтягувала тканину вище. Судячи з обстановки, модель записала спокусливий Відеоролик вдома.

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Користувачі соцмережі прийшли в захват від таких відвертих танців моделі і засипали її компліментами в коментарях під постом:

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"Чудова"; "О моя мама🔥 🚀 👿"; "витвір мистецтва"; "Яка ти красива❤️❤️❤️"; "Які рухи, Сьюзі"; "дивно ... Я вже можу сказати, що це ти, не бачачи твого обличчя"; "знищ мене, мамочка".

Раніше Сьюзі Кортез засмущала шанувальників рожевою сукнею з сіточки, вона повернулася до камери спиною і посвітила розкішними сідницями. Можна помітити, що під напівпрозорою тканиною немає нижньої білизни. 

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