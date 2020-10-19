Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила фигурой в ярко-красном платье

Как передает Politeka.net, певица любит откровенные наряды, за что ее обожают фанаты и частенько поругивают украинцы. Однако, знаменитость это, скорее всего, не беспокоит, потому что она продолжает шокировать публику все более откровенными костюмами.

Так и сейчас на своей странице в Инстаграм певица разместила кадры, на которых она наряжена в ярко-красное платье, выбранном ей для проекта "Танцы со звездами", выгодно подчеркивающее соблазнительную фигуру исполнительницы.

Экстремальный разрез полностью обнажает стройные ноги звезды, взгляд у Тины томный и многообещающий, волосы распущены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 19 Окт 2020 в 3:15 PDT

Фолловеры за короткое время поставили тысячи лайков, а в комментариях в очередной раз восхитились стилем и красотой знаменитости.

"Самая Ах....балденая😍🔥 А где остальные фото?😏Такие позочки былиии🔥🔥🔥 Самая красиваяяяяя 🤤🤍 Нереальная😻 Самая-самая красивая, королева 😍💖💖🔥🔥❤️❤️❤️💖❤️💖 Балдёж ❤️❤️❤️ Это очень страстно 🔥🔥🔥 женщина пожар, несите воду, слишком горячо 🤤🤤🤤 Красная королева 👸❤️", – написали они.

Ранее мы писали о том, что певица Тина Кароль призналась, как она решилась залезть в помойку. Выяснилось, что звезда решилась пойти на отчаянный шаг ради искусства и нового клипа.

"Я рылась в помойке. На это смотрели люди и снимали на камеры", - рассказала Тина Кароль во время шоу "Хто зверху?".

Чтобы добавить в музыкальный клип естественности, певице пришлось отказаться от грима и пышной прически. А в видеоролике Тина Кароль пыталась передать зрителям историю предательства и боли разлуки с любимым человеком.

"Тогда клип вышел необычным. Рада, что смогла убедить всех снять именно так. Мы вообще отказались от павильонных съемок. Снимали только на городской свалке", - поделилась воспоминаниями Тина Кароль.

Эфиры «Танців з зірками» уже традиционно запоминаются не только яркими номерами участников и скандалами, но и невероятными нарядами ведущей Тины Кароль. Не стал исключением и шестой выпуск.

Эфир открыли Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, а также Тина Кароль и Юрий Горбунов, которые вместе спели Червону руту.

При этом Кароль блистала в будоражащем воображение платье желтого цвета, изюминкой которого стали разрезы, обнажающие пикантные части тела.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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