Курс гривні до долара у 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн / $

Про це йдеться в Жовтневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки", передає РБК-Украина.

Так, за даними Фонду, номінальний ВВП на одного українця в поточному році складе $3,425 тисяч, в той час як за паритетом купівельної спроможності — $12,710 тисяч.

При цьому ВВП України за підсумками року складе $142,25 млрд, а за паритетом купівельної спроможності — $527,9 млрд.

За даними Глобального раунду програми міжнародних зіставлень від 2017 Світового банку, середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

Саме дані за цінами використовують для розрахунку ВВП за паритетом купівельної спроможності.

Також МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара до 2025 року:

2020 рік-27,20 грн / $ (попередній прогноз-30,0 грн / $)

2021 рік-28,12 грн / $ (попередній прогноз — 28,9 грн / $)

2022 рік-27,96 грн / $ (попередній прогноз — 28,6 грн / $)

2023 рік-28,10 грн / $ (попередній прогноз — 28,7 грн / $)

2024 рік-28,10 грн / $ (попередній прогноз — 28,7 грн / $)

2025 рік — 28,10 грн/$ (попередній прогноз-28,7 грн/$).

Зазначимо, курс долара до гривні не 19 жовтня Національний банк встановив на наступному рівні:

100 доларів – 2836,49 грн;

100 євро - 3330,18 грн.

А на 20 жовтня 2020 року Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Тим часом, експерти практично зійшлися на думці, що українська валюта до 25 жовтня буде зміцнюватися.

Олександр Охріменко і Олег Пендзин відзначають, що курс української гривні буде в межах 28,2 - 28,5 за Долар, але так буде тільки до виборів.

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