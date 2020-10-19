Молода коханка Тарзана, актриса Анастасія Шульженко здивувала черговою витівкою

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина показала фото, на якому ніжно цілує Сергія Глушка.

Спочатку актриса процитувала відомий вислів російського письменника Льва Толстого "Всі щасливі сім'ї схожі один на одного, кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму" з його роману "Анна Кареніна".

Потім дівчина написала розлогий пост, суть якого в тому, що, на думку Шульженко, таким простим дівчатам як вона складно захиститися від брехні, наклепів і нападок на свою адресу від "багатих світу цього".

"Як же це мило, коли люди не беруть на себе відповідальність за свої вчинки, коли винні всі навколо: повії, клофелінщіци, речовини, злісні зелені чоловічки (або це були сутності, я просто не помітила, теж була під "речовинами"🤔), ретроградний Меркурій, ТБ, ЗМІ, Ернст зрештою, ах ні, не він, змовники проти нього!

Та хто завгодно, можна перераховувати і далі дурні виправдання і припущення, але це не до мене, це до того, хто на 200% м@@@к (букви можете самі поставити, кому як подобається).

"ЗМІ винні", а я їм хочу сказати спасибі Зате, що дали мені можливість захистити себе! Бо з наявним адміністративним ресурсом, люди із зіркою в лобі можуть творити, що завгодно!

А мені простий смертної (я зараховую себе до таких), що робити? Як захистити себе? Тихо і мирно змиритися з тим, що хочуть на мене повісити?

Чому ніхто вперто не хоче чути, що я все оприлюднила тільки після того, як оголосили про неіснуючу пропажу, у мене не було іншого вибору, мене звинуватили в тому, чого я не робила і могли дати термін!!!

Одумайтеся!!!

А що це за Відео?))) Це що хіт Парад коханок, які зруйнували сім'ї?)

Ну тоді якщо виходити з цієї логіки, то там не вистачає тільки однієї фотографії!!!

Насолоджуйтесь!!! 😘

P. S: можете звинувачувати мене в цинізмі, відсутність душі і розуму, але мені плювати, я більше ніколи, ніколи не дам себе в образу!!!",- пише Шульженко.

Фанати неоднозначно сприйняли цей пост, про що і повідомили в коментарях.

"Настена, ти головне тримайся і не звертай ні на кого уваги 🙏 🙏 🙏 ти красуня❤ ❤ ️ пусть нехай все що по факту є фактом, буде фактом 🙏 і не чим іншим. Нехай все називає себе тим, чим є насправді. Браво Настя 🙏 та пішов він на х * й! Настя, борись за право бути щасливою в цьому житті! Ти красива і дуже сильна! Бережи себе! Занадто низько і примітивно( неправильно мати відносини з одруженим, а він звичайно гавно (дружині вічно локшину вішає). Як говорив Жиглов:"покарання без провини не буває". Молодець, все правильно зробила!! 👍 Це явно не в квартирі🤗 не лягала б під одруженого мужика, тим більше із зіркою на лобі, і не потрібно було б ні від кого захищатися!Не потрібно з себе будувати жертву, ти не лягла під зварника чомусь. Ти просто нахабно влізла в чужу сім'ю.Сучка не захоче, кобель не схопиться! Ще виклади доказ, що були разом 1,5 року. Цікаво, що вони заспівають на це😂", - написали вони.

Раніше ми писали, що Анастасія Шульженко вразила новою витівкою. У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому осідлала жеребця. Красуня залізла верхи на коня і здивувала неймовірним трюком, застигши в позі подібно цирковим артистам.

"Мені терміново потрібні тренування! Хочу відчувати себе живою", - підписала знімок актриса.

За годину пост зібрав майже 200 лайків. У коментарях Анастасії залишили масу компліментів.

"Ух ти" « " Ого! Дуже ефектно!!! І несподівано", " скакові-тільки кобили (Вас з Тарзаном і те віднесло)», «молодець дівчинка! Удачі тобі», «ви дуже красива», "та ж фігня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шульженко з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".

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