Український музикант Позитив, якого вигнали з "Танців з зірками", поділився одкровеннями про шоу

Як повідомляє Politeka.net, недавній випуск популярної програми став останнім для Олексія Завгороднього (справжнє ім'я) і його партнерки Юлії Сахневич. Після виключення Виконавець звернувся до шанувальників і організаторів на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Напередодні Позитив не зміг вийти на паркет через інфекцію китайського вірусу. Незважаючи на те, що його замінив актор Арам Арзуманян, зоряна пара вилетіла з проекту.

"Упевнений, нам з Юлею Сахневич ще було чим вас здивувати, але не завжди все залежить від нас", - звернувся артист до своїх шанувальників і подякував їм за переживання. - "Спасибі, Арамік, за вчорашню підтримку, такий фінальний танець і такі образи від позитиву і Юлі ніхто не очікував)".

Олексій Завгородній відзначив заслуги всієї команди шоу" Танці з зірками", які творять справжнє диво для телеглядачів. Згадуючи про свої виступи, соліст групи "Время и Стекло" виклав спільний знімок зі своєю партнеркою за лаштунками шоу і оцінив її участь:

"Особлива подяка Юлі, за витримку, терпіння Мого непростого характеру і максимальну любов до цього супер складного ремесла. У цьому шоу для мене герої не тільки зіркові учасники, а й їхні партнери".

Користувачі соцмережі підтримали позитиву в описі до посту:

"Головне твоє здоров'я, а шоу ще буде. Для нас ти переможець, ти дійшов до 8 ефіру, а це вже в якійсь мірі перемога"; "головне здоров'я Льош, це шоу занадто продажне"; " ми тебе всі дуже любимо! Було хвилююче дивитися ефір з вашою участю! Ти супер-талант)♥️".

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