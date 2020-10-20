Знаменитості зрозуміли, що їм буде простіше домогтися успіху

Зараз їх імена відомі всім, це бренд і носять його зірки з гордістю

Однак, варто відзначити, що деяких знаменитостей звали в дитинстві інакше, пише Politeka.net. Подивімось на зіркових красунь, які взяли інші імена або прізвища.

Всім відома кучерява виконавиця Настя Каменських до пори до часу носила прізвище "Жмур". Однак красуня вирішила взяти більш красиве прізвище, а саме своєї матері - солістки знаменитого хору ім. Верьовки Лідії Каменських.

Наталя Поривай стала Наташею Корольовою на зорі своєї кар'єри, коли потрапила в руки продюсеру Ігорю Ніколаєву. Останній вирішив, що з прізвищем "Поривай" артистку буде важко запам'ятати, а псевдонім - зовсім інша справа.

Ані Лорак в дитинстві носила ім'я Кароліна Куєк. В одному зі своїх інтерв'ю зірка зізналася, що вирішила придумати псевдонім, коли зайнялася творчістю, і прочитавши своє ім'я навпаки - зрозуміла, що знайшла саме то.

Співачка Віра Брежнєва носила ім'я Віра Галушка. За словами артистки, псевдонім їй придумав продюсер групи "ВІА Гра", коли вона стала солісткою. Майбутню зірку запитали, звідки вона родом. Коли виявилося, що вона і Леонід Брежнєв - земляки, продюсер заявив, що відтепер вона Віра Брежнєва.

Блондинка Тіна Кароль насправді - Тетяна Ліберман. Зірка зізналася, що її справжнє прізвище занадто кричуще для поп-сцени. Крім того, Кароль зазначила, що у світі існує така практика - оберігати своє ім'я і сім'ю, вибираючи псевдонім.

Виконавиця Наталія Могилевська змінила своє справжнє прізвище "Могила". Думаємо, пояснювати, чому артистка зважилася на такий вчинок - не треба.

Нагадавши, грайлива Каменських в прозорому вбранні публічно фліртувала з шанувальниками: "Шкода, що я не Потап"

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.