Знаменитости поняли, что им будет проще добиться успеха

Сейчас их имена известны всем, это бренд и носят его звезды с гордостью

Однако, стоит отметить, что некоторых знаменитостей звали в детстве иначе, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на звездных красоток, которые взяли другие имена или фамилии.

Всем известная кудрявая исполнительница Настя Каменских до поры до времени носила фамилию "Жмур". Однако красотка решила взять более красивую фамилию, а именно своей матери - солистки знаменитого хора им. Веревки Лидии Каменских.

Наталья Порывай стала Наташей Королевой на зоре своей карьеры, когда попала в руки продюсеру Игорю Николаеву. Последний посчитал, что с фамилией "Порывай" артистку будет трудно запомнить, а псевдоним - совсем другое дело.

Ани Лорак в детстве носила имя Каролина Куек. В одном из своих интервью звезда призналась, что решила придумать псевдоним, когда занялась творчеством, и прочитав свое имя наоборот - поняла, что нашла самое то.

Певица Вера Брежнева носила имя Вера Галушка. По словам артистки, псевдоним ей придумал продюсер группы "ВИА Гра", когда она стала солисткой. Будущую звезду спросили, откуда она родом. Когда оказалось, что она и Леонид Брежнев - земляки, продюсер заявил, что отныне она Вера Брежнева.

Блондинка Тина Кароль на самом деле - Татьяна Либерман. Звезда призналась, что ее настоящая фамилия слишком кричащая для поп-сцены. Кроме того, Кароль отметила, что в мире существует такая практика - оберегать свое имя и семью, выбирая псевдоним.

Исполнительница Наталья Могилевская изменила свою настоящую фамилию "Могила". Думаем, объяснять, почему артистка решилась на такой поступок - не надо.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками: "Жаль, что я не Потап"

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.