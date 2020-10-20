Українська модель і актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолес покрасувалася своїми формами в сміливому вбранні

Красуня часто викладає на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фотографії, на яких показує себе у всій красі, передає Politeka.net. Цього разу вона виклала знімки в обтягуючому ТОПі тілесного кольору, який сильно обтягнув її груди. До того ж, дівчина повернулася до камери боком, зробивши акцент на видатній частині тіла.

Образ Валерії доповнили яскравий макіяж, сережки у вигляді пелюсток і маленьких зірочок, а також чокер, інкрустований блискучими каменями. Волосся актриса залишила розпущеним, дозволивши їм струмувати по шиї і спині.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Товстолес і залишили їй приємні компліменти в коментарях:

"Всі шалено подобаються, але 1, 3 - карколомні🤤 💣 💥 💕 🖤"; "Міс ідеальність😍 😍 😍"; "ніби тобі смачно😍"; " 🔥 🔥 🔥 🔥 шалено красива😍 😍 😍"; "яка сикса".

Раніше Валерія Товстолес поділилася кумедним відео через закулісся"жіночого кварталу". Спочатку вона здалася в гримерці в простому одязі і без макіяжу, а потім грюкнула руками і перетворилася: на ній з'явилося яскраво-червоне плаття з бездонним декольте і байкерська косуха, а також розкішна зачіска і "мейк". У такому вигляді Дівчина станцювала на камеру, а незабаром її підтримав відомий ведучий Юрій Горбунов.

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