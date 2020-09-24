Украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес похвасталась роскошными ножками

Как передает Politeka.net, на официальной страничке «Женского квартала» в Инстаграм появилось фото, на котором длинноногая красотка сидела на скамейке и пыталась надеть босоножки на огромных каблуках. Лера была одета в меховую шубку и мини. Задрав ножку, Товстолес показала свои роскошные ноги во всей красе.

«Пока вы ждете премьеру нового "Женского Квартала", загляните за кулисы репетиции и почувствуйте эту особую атмосферу», - подписали фото авторы канала.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес похвасталась образом, который скопировала у Кайли Дженнер. Девушка устроила съемку на спортивной площадке. Она была одета в бежевый топ и белые брюки. Костюм подчеркнул идеальную стройную фигурку звезды.

Как известно, до «Женского квартала» Лера Товстолес была моделью. Девушка выросла в Днепре, после чего участвовала в показах по всему миру. Однажды красотка даже выходила на один подиум с Ириной Шейк.

В проектах «Женского квартала» и «Квартал 95» красотка чаще всего исполняет роли моделей, любовниц и красоток. По признанию Леры, она мечтает принять участие в шоу «Танцы со звездами».

Напомним, что Лера Товстолес подразнила идеальным силуэтом в обтягивающем мини: "Ну бомба!".

Как сообщала Politeka, Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».

Также Politeka писала, что Лера Товстолес посветила бюстом в образе ковбойши: "Чуть помедленнее!".