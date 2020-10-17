Верка Сердючка примет участие в популярном шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, об этом организаторы сообщили на официальной странице телеканала "1+1" в соцсети "Инстаграм". Там же появилось забавное фото исполнительницы и ее сценической мамы. На нем Верка сердючка запечатлена в своей фирменной шапке со звездой, голубом свитере и блестящих полосатых штанах. Певица отвернулась и изобразила ужас на лице, потому что "мама" Инна Белоконь в точно таких же штанах направила в ее сторону бутылку с шампанским и явно намеревается "выстрелить".

"В это воскресенье на @ tanci1plus1 тебя ждет феерический «Вечер Сердючки», в котором пары будут танцевать под легендарные хиты артистки в новом звучании. Будешь смотреть восьмой прямой эфир уже завтра в 21:00 на 1 + 1?", - идет речь в описании.

Как оказалось, Верка Сердючка присоединится к составу жюри и будет оценивать выступления танцевальных пар. Кроме того, звезда выступит со своим хитом, название которого перекликается с фото: Make It Rain Champagne (Сделай дождь из шампанского).

Пользователи социальной сети оценили грядущее появление Верки Сердючки на "Танцях з зірками" в комментариях:

"Оооу, вот это я понимаю будет мега эфир. 🔥"; "А мама Верки будет в зале?😂"; "Вот это я точно не пропущу, обожаю Веру👌🔥🔥🔥"; "Данилко, я думал ты уже все..."; "Ужас. И это нам надо видеть?"; "Круто"; "Жду звезду".

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