Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" у спокусливому вбранні показала свої "шовкові" місця

Знаменитість регулярно з'являється в образах, які запам'ятовуються назавжди, пише Politeka.net. Так, знаменитість цього разу посвітила своєю гордістю в незвичному чорному бікіні.

Незвичність полягала в тому, що ліфчик тримався на тонких бретельках і спереду нагадував сукню. Довга тканина спускалася мало не до колін.

Демі зав'язала чорний поясок на талії, щоб утримати тканину на місці, адже через один незручний рух могли оголитися найпотаємніші місця.

Плавки знаменитості трималися на тому ж паску. Зірка повернулася до камери спиною і блиснула апетитними сідницями.

Варто відзначити, що доповнював образ солом'яний капелюшок з рівними полями, який зав'язувався на підборідді.

"Благословенна ✨", - написала модель.

За 18 годин пост зібрав понад 800 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік красуні.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала з оголеними грудьми, які прикрила тонким парео. Легка тканина прикрила найінтимніші місця, але при цьому трохи оголила їх.

Парео майоріло на вітрі, і, здавалося, зараз з-під нього з'явиться саме пікантне.

Також Демі позувала в крихітних чорних плавках-бікіні, які натягнулися на малесеньких бретельках.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала фото з відпочинку, як веселиться на пляжі. Модель постала в мікро-бікіні рожевого кольору на тонких лямках і спідницею з розрізами до стегна, зірка вразила видом на бюст шостого розміру.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер