Голлівудська актриса Шерон Стоун похвалилася стильним образом для нової фотосесії

Зірка культового фільму "Основний інстинкт" поділилася сміливим кадром у себе в Instagram, передає Politeka.net. На фото актриса позувала в брючному костюмі. Судячи з усього, піджак вона одягла на голе тіло, так як на знімку виднілася вражаюча зона декольте. 62-річна зірка задерла ніжки на крісло, розставивши їх. Дивлячись на фото, відразу забуваєш про вік діви, адже виглядає вона чудово.

Варто відзначити, що шанувальники Стоун оцінили новий знімок, залишивши під ним майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу слів захоплення.

"Чудова!", "Абсолютно красива, ти є і завжди будеш моєю улюбленою актрисою всіх часів", "спасибі за всі ваші прекрасні фільми і за всю роботу, яку ви робите", "сподіваюся, у вас все так само добре, як ви виглядаєте!", "Шерон, ви жінка-епоха", "Богиня", "Милашка», «красива», "завжди чудово, завжди блискуче", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун здивувала виглядом в повсякденному житті. Красуня-актриса в 2001 році перенесла внутрішньомозковий крововилив, що позначилося на її зовнішності. Втім, зірка не соромиться постарілого обличчя і спокійно записує відео, показуючи себе крупним планом.

Нагадаємо, що Шерон Стоун в перуці і хутрі сплутали з Мадонною, образ вражає: «Бомба».

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