Відома американська актриса Шерон Стоун ощасливила фанатів новим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Стоун показала, як буде виглядати в новому серіалі, прем'єра якого відбудеться 18 вересня. Як відомо, Стоун знялася в серіалі «Сестра Ретчед» від Netflix, який знятий за мотивами роману «Пролітаючи над гніздом зозулі».

На фото Шенон постала в вельми незвичайному образі. На неї наділи білу перуку, білий комбінезон і хутряну шубу. Виглядала актриса вражаюче.

"Побачимося ввечері", - підписала фото зірка.

За годину пост голлівудської діви зібрав понад 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Шикарно", "завжди вами захоплювалася", "Висока", "Омг, я думав, що це Мадонна", «прекрасна дама», «Не можу дочекатися, Шерон! Це буде бомба", "приголомшливо, люблю тебе, це обов'язково буде вибух", "ви дуже милі", "Ой, я вмираю! Це буде епічно", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун взяла участь у сміливій фотосесії для журналу. На одному з фото актриса позувала в екстремально коротких шортах і светрі. Зірка сиділа біля басейну, широко розставивши ноги. Багатьом шанувальникам поза нагадала коронну позу Стоун з фільму "Основний інстинкт".

Нагадаємо, що Шерон Стоун показала, як виглядає без одягу:"старіння може бути прекрасним".

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун взялася за старе, широко розставивши ноги в екстра-міні:"така гаряча".

Також Politeka писала, що Шерон Стоун переплюнула себе 19-річну, Пугачова може позаздрити: "виступили вилиці".