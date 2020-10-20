Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, посвітила ідеальною фігурою в шовковому міні
Зірка, яка прославилася завдяки своїм великим формам, практично кожен день балує шанувальників своїми новими гарячими образами, пише Politeka.net. Цього разу Квітко записала сторіз, в якому показала ідеальне тіло в шовковій міні-сукні.
Велике декольте дозволило поглянути на пишний бюст, який стирчав з нього. Величезні принади прямо привертали погляд, чого, мабуть, і домагалася знаменитість.
Крім того, довжина міні була настільки відвертою, що навряд чи було прикриті найпотаємніші місця. Гладкі, пишні стегна виставилися з-під міні. Стрункі ніжки в стильних босоніжках привертали погляд не менше.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.
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Ймовірно, красуня отримала масу компліментів в особистому листуванні, адже вона просто "неземна
крихітка".
Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в блузі з величезним вирізом, при цьому на ній не було білизни.
Груди ледь не вистрибували з одягу, але це анітрохи не бентежило знаменитість і вона з гордістю демонструвала їх.
Також Анастасія одягла світлі джинси, які були на високій посадці, підкресливши її стегна.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в кольорових штанях і сірому топі. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а позувала на передньому сидінні автомобіля BMW. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже Настя не соромилася показати пишний бюст, який прямо випирав з вбрання.
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