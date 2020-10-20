Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила идеальной фигурой в шелковом мини

Звезда, которая прославилась благодаря своим внушительным формам, практически каждый день балует поклонников своими новыми горячими образами, пишет Politeka.net. В этот раз Квитко записала сториз, в котором показала идеальное тело в шелковом мини-платье.

Большое декольте позволило взглянуть на пышный бюст, который торчал из него. Огромные прелести прямо привлекали взгляд, чего, видимо, и добивалась знаменитость.

Кроме того, длина мини была настолько откровенной, что едва ли было прикрыты самые сокровенные места. Гладкие, пышные бедра выставились из-под мини. Стройные ножки в стильных босоножках привлекали взгляд не меньше.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности.

Вероятно, красотка получила массу комплиментов в личной переписке, ведь она просто "неземная малышка".

Напомним, Анастасия Квитко позировала в блузе с огромным вырезом, при этом на ней не было белья.

Грудь едва не выпрыгивала из одежды, но это нисколько не смущало знаменитость и она с гордостью демонстрировала ее.

Также Анастасия надела светлые джинсы, которые были на высокой посадке, подчеркнув ее бедра.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в цветных штанах и сером топе. Красотка дополнила образ стильными очками, а позировала на переднем сиденье автомобиля BMW. Фото вышло эффектным и соблазнительным, ведь Настя не стеснялась показать пышный бюст, который прямо выпирал из наряда.

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