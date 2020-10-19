Відома українська співачка Злата Огневич завжди виглядає чудово і знову довела це серією нових кадрів

Так і сьогодні красуня розмістила в своєму Instagram серію знімків, зроблених в Карпатах. На фото зірка хвалиться ідеальною фігурою на тлі гір і різних інтер'єрів, пише Politeka.

"Перший раз їду в Карпати такою ранньою осінню! Хочу відчути всю велич природної стихії і набратися сил 🏔 згадую книгу Уласа Самчука «Гори говорити» і те, як соковито описаний гуцульський побут, традиції і сама психологія наших предків.

Пост пишу в дорозі і постійно відволікаюся 😊 на красу навколо, вже почалися ці волохаті, гостроносі верхівки смерек 🌲 🍁 і багряні коридори з гілок над дорогою. Тут явно постарався прекрасний художник! 👩 🎨 ♥ ️ ", – підписала знімки знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 19 Окт 2020 в 1:49 PDT

На деяких знімках Злата позує на тлі гір, на інших – у відвертій білизні в номері готелю.

Фанати захоплено сприйняли ці кадри, про що негайно написали в коментарях.

"Як красиво😍 Ти сама красуня 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 😍😍😍 Прекрасного відпочинку, приголомшливих вражень. 🍀 Гаряча дівчина💋❤️😘 Спокуслива😍 солодка цукерочка❤ ️ Beautiful ❤️ яка квіточка красива! 😉 🔥 Дуже красиво 🙂 🔥 🔥 🔥 🔥 добре вам відпочити, нехай Карпатські гори і неймовірна пірода, 🏞 цих місць.Подарує вам натхнення і тільки позитивні емоції.💗 😄 👍 Максимальна чарівність:) яка-ж ти красива ❤ ️ і бажана ❤ ️ гарного тобі відпочинку ❤ ️ симпатюлька ❤ ️ улюблена Златочка ❤ ️ ти мені як рідна стала 💋 як сонце сходить над землею, даруючи всьому своє ніжне світло, так ти Полоняєш красою, тебе прекрасніше в світі немає😉 Гаряча дівчина", – пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Злата Огневич позувала на вулиці, трохи вигнувшись для додачі своїм формами ще більшого обсягу. Красуня сперлася об білий кам'яний паркан і відвела погляд назад. Шовкова тканина відмінно підкреслила ідеальні вигини Злати. Її фігура варта всіх похвал. Завершили образ золоті прикраси на шиї.

"З Міжнародним Днем музики 🎧 і що б ми робили без всіх цих концертів і пісень ️ ️ нехай у кожної душі грає своя мелодія️", - підписала фото зірка.

Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в незвичайному образі і розповіла про улюблену сукню. На фото красуня позувала в жовтій сукні з прозорими спідницями і верхньою корсетною частиною. Злата сіла на сходинки, а образ доповнила стильними босоніжками. Укладання волосся доповнила сміливий лук співачки.

Нагадаємо, білява Злата Огневич вразила розтяжкою в повітрі, заткнувши за пояс Волочкову

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