Известная украинская певица Злата Огневич всегда выглядит прекрасно и вновь доказала это серией новых кадров

Так и сегодня красотка разместила в своем Инстаграм серию снимков, сделанных в Карпатах. На фото звезда хвастается идеальной фигурой на фоне гор и различных интерьеров, пишет Politeka.

"Первый раз еду в Карпаты такой ранней осенью! Хочу ощутить всё величие природной стихии и набраться сил 🏔 Вспоминаю книгу Уласа Самчука «Гори говорять» и то, как сочно описан гуцульский быт, традиции и сама психология наших предков.

Пост пишу в дороге и постоянно отвлекаюсь 😊 на красоту вокруг, уже начались эти мохнатые, остроносые верхушки смерек 🌲🍁 и багряные коридоры из веток над дорогой. Здесь явно постарался прекрасный художник! 👩‍🎨♥️", – подписала снимки знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 19 Окт 2020 в 1:49 PDT

На некоторых снимках Злата позирует на фоне гор, на других – в откровенном белье в номере гостиницы.

Фанаты восторженно восприняли эти кадры, о чем незамедлительно написали в комментариях.

"Как красиво😍 Ти самая красотка 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 😍😍😍 Прекрасного отдыха, потрясающих впечатлений. 🍀 Горячая девушка💋❤️😘 Спокуслива😍 солодка цукерочка❤️ Beautiful ❤️ Какой цветочек красивый! 😉🔥 Очень красиво🙂🔥🔥🔥🔥 Хорошо Вам отдохнуть,пускай карпатские горы и невероятная пирода, 🏞этих мест.Подарит вам вдохновение и только позитивны эмоции.💗😄👍 Максимальна чарівність :) Какая-же ты красивая❤️ и желанная❤️ хорошего тебе отдыха❤️ симпатюлька❤️ Любимая Златочка ❤️ ты мне как родная стала 💋 Как солнце сходит над землёю, Даря всему свой нежный свет, Так ты пленяешь красотою, Тебя прекрасней в мире нет Горячая девушка😉", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Злата Огневич позировала на улице, немного выгнувшись для придачи своим формами еще большего объема. Красотка облокотилась о белый каменный забор и отвела взгляд назад. Шелковая ткань отлично подчеркнула идеальные изгибы Златы. Ее фигура стоит всех похвал. Завершили образ золотые украшения на шее.

"С Международным Днем музыки 🎧 И что бы мы делали без всех этих концертов и песен ⭐️ Пусть у каждой Души играет своя мелодия 💋", - подписала фото звезда.

Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в необычном образе и рассказала о любимом платье. На фото красотка позировала в желтом платье с прозрачными юбками и верхней корсетной частью. Злата села на ступеньки, а образ дополнила стильными босоножками. Укладка волос дополнила смелый лук певицы.

Напомним, белокурая Злата Огневич поразила растяжкой в воздухе, заткнув за пояс Волочкову

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