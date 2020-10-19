Співачка Ольга Меганська, яка виступала в групі ВІА ГРА з 2018 року, зробила заяву про те, що залишає колектив

Як повідомляє Politekа, про це виконавиця повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі, хочу зробити заяву і повідомити, що я покинула групу ВІА Гра. Здається, зовсім недавно був перший концерт з моєю участю, а пройшло вже два з половиною роки! Приємно згадати. Повна надій і амбіцій, закохана в нову роботу, жива і щаслива я.

Дякую Костянтину і Віру, що в березні 2018 із сотень претенденток обрали саме мене", – написала зірка.

Також виконавиця пояснила своє рішення.

"Нова реальність і територіальний локдаун внесли свої корективи, і, на жаль, подальша співпраця вже не бачиться плідною", – додала Ольга.

Шанувальники по-різному сприйняли цю новину: одні пишуть, що група ВІА Гра і так вже мало не "на дні" і від було популярності у неї не залишилося ні сліду, інші співчувають, стверджуючи, що їм "хочеться плакати" від цієї новини.

"Єдина дівчина, яка залишилася форматом групи. красива, жіночна і сексуальна. Зараз група буде схожа на срібло за форматом. 😏 Оля, за час існування гурту ми побачили твоє бажання виступати на сцені ❤️ ви стали однією з найдостойніших солісток гурту ❤️ Дякую за ваш внесок у гурт ❤️Хочу побажати Вам удачі надалі . Ваші шанувальники і фанати завжди вас підтримають ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Олечка, тебе буде шалено не вистачати в групі, але як то кажуть, далі - більше і все це на краще, будемо підтримувати тебе в будь-яких починаннях♥️Краща☺ плануєте в майбутньому продовжить сольну кар'єру співачки? 💔 Жахлива новина. Оля,ви шикарна дівчина і відповідали ДНК групи на 100 з 100 швидше за все ваша сольна кар'єра має перспектив більше, ніж участь в цій групі) ви завжди виділялися і я не розуміла чому ви вирішили співати там..хоча всі з чого то починають, ви дуже талановита дівчина, чекаємо ваших нових сольних хітів☺♥️ а група Віагра як мені здається, вже давно зжила себе..постійно підбирати нових солісток з року в рік, ну це ж не може тривати вічно😕 Ну що ж, прощай група. Чому з ВІА Гри відпускають і проганяють кращих, а залишають всякий фастфуд для жебраків студентів?",- пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", якій приписували роман з продюсером Костянтином Меладзе, вирішила покинути колектив. Зірка зробила заяву під час прямого ефіру з колегами.

За словами артистки, зараз йдуть пошуки харизматичної учасниці замість неї.

"Я довго думала і вирішувала. Я поговорила з Костею, він мене підтримав", - розповіла зірка.

Однак при цьому планується, що Еріка пропрацює з групою до кінця цього року і допоможе освоїтися новенькою.

Нагадавши, у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "все-таки виперла".

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