38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у проекті "Танці з зірками", нарвалася на жорстку критику глядачів

Як передає Politeka.net, після восьмого прямого ефіру шоу покинула пара Позитива і Юлії Сахневич, за яку через хворобу танцював Арам Арзуманян і Тоня Руденко. У зону ризику потрапила Фреймут і Позитив, в результаті чого журі залишили в шоу Ольгу.

Це рішення викликало бурю критики в коментарях Instagram. Глядачі масово обурювалися несправедливому рішенню суддів, не підбираючи слів.

"Та скільки можна цю Фреймут залишати?? У наступному ефірі повинна піти 100%",

"Для чого ви кликали на ефір Арама, якщо навіть через жахливий танець Фреймут вибрали її тільки тому, що "це не Позитив танцював"?»,

"Позитив краще танцює Олі! Для чого її тягнете? Дайте їй роботу на каналі і відпустіть з шоу!",

"Скільки можна Олю залишати?», "Ганьба",

"Перейменуйте шоу в "Фреймут і танці", адже, що не ефір і вона на виліт, так є якась причина залишити. Танцює вона погано! Крапка!»,

"Як можна було проголосувати за колоду Фреймут?»,

"Знову Буратіно витягнули в наступний ефір. Навіщо?» ,- пишуть обурені глядачі.

Варто відзначити, що на останньому ефірі Ольга присвятила танець боротьбі з булінгом. Вона заявила, що люди повинні думати про почуття людини, перш ніж писати стільки поганих слів на її адресу.

Напевно, новий поворот в шоу і нова хвиля хейта доставить Ользі ще більше неприємних переживань.

Нагадаємо, що кокетлива Фреймут ніжно пригорнулася до зіркового судді "Майстер Шеф": "коли хочеться особливого...".

Як повідомляла Politeka, самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і голосно зганьбилася, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що скандальну Фреймут застукали за дивним заняттям з Кухар з «Танців з зірками».