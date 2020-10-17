Суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво поділився у соцмережі рецептом страви латиноамериканської кухні
Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, відомий канадський і український шеф-кухар колумбійського походження спільно з українською телеведучою Ольгою Фреймут розповів, як робити справжню касуелу.
Касуела - це блюдо, що представляє собою густий і ароматний бульйон, отриманий з декількох типів м'яса і овочів, змішаних разом.
Коли хочеться чогось особливого і насичено-рибного, я не готую буйабес, я готую касуела💃 🏼. Блюдо латино-американської кухні, яке є різним в кожному регіоні. Я поділюся своїм рецептом! Зберігайте і готуйте із задоволенням", - пише Ектор Хіменес-Браво.
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Для приготування цієї страви знадобиться:
1 ст. л. вершкового масла;
1 ст. л. оливкової олії;
½ Склянки нарізаного зеленого перцю
½ Склянки нарізаного червоного болгарського перцю;
1 чашка нарізаної цибулі;
2 рубаних свіжих зубчики часнику;
1 чашка тертої моркви
1 кубик рибного бульйону;
¼ Ч. л. паприки;
4 чашки густих вершків;
1 банка кокосового молока
1/3 склянки білого вина;
1 кг великих креветок, очищених;
12 маленьких молюсків, вичищених;
1 кг риби-меч, нарізати на шматочки;
1 ст. л. нарізаної свіжої кінзи;
1 ст. л. нарізаної свіжої петрушки;
1 ст. л. томатної пасти.
Спосіб приготування:
1. У великій каструлі на середньому вогні нагріваємо оливкове і вершкове масло.
2. Додаємо цибулю, червоний перець, часник, зелений перець, моркву і тушкуємо, поки суміш не стане м'якою і прозорою, близько 10 хвилин, періодично помішуючи. Додаємо сіль і перець.
3. Додаємо вершки, рибний бульйон, кокосове молоко; доводимо до кипіння. Додаємо морепродукти і накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і варимо близько 2-х хвилин, поки не відкриються молюски. Знімаємо з вогню і виймаємо всі невідкриті черепашки.
4. Додаємо вино і томатну пасту, варимо ще 20 хвилин.
5. Прикрашаємо свіжою кінзою і петрушкою.
"Готуйте за моїми рецептами для рідних і діліться їх посмішками в сторіс 😉", - закликав шеф-кухар.
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Шанувальники подякували йому за рецепт в коментарях до посту.
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