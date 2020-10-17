Суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво поділився у соцмережі рецептом страви латиноамериканської кухні

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, відомий канадський і український шеф-кухар колумбійського походження спільно з українською телеведучою Ольгою Фреймут розповів, як робити справжню касуелу.

Касуела - це блюдо, що представляє собою густий і ароматний бульйон, отриманий з декількох типів м'яса і овочів, змішаних разом.

Коли хочеться чогось особливого і насичено-рибного, я не готую буйабес, я готую касуела💃 🏼. Блюдо латино-американської кухні, яке є різним в кожному регіоні. Я поділюся своїм рецептом! Зберігайте і готуйте із задоволенням", - пише Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування цієї страви знадобиться:

1 ст. л. вершкового масла;

1 ст. л. оливкової олії;

½ Склянки нарізаного зеленого перцю

½ Склянки нарізаного червоного болгарського перцю;

1 чашка нарізаної цибулі;

2 рубаних свіжих зубчики часнику;

1 чашка тертої моркви

1 кубик рибного бульйону;

¼ Ч. л. паприки;

4 чашки густих вершків;

1 банка кокосового молока

1/3 склянки білого вина;

1 кг великих креветок, очищених;

12 маленьких молюсків, вичищених;

1 кг риби-меч, нарізати на шматочки;

1 ст. л. нарізаної свіжої кінзи;

1 ст. л. нарізаної свіжої петрушки;

1 ст. л. томатної пасти.

Спосіб приготування:

1. У великій каструлі на середньому вогні нагріваємо оливкове і вершкове масло.

2. Додаємо цибулю, червоний перець, часник, зелений перець, моркву і тушкуємо, поки суміш не стане м'якою і прозорою, близько 10 хвилин, періодично помішуючи. Додаємо сіль і перець.

3. Додаємо вершки, рибний бульйон, кокосове молоко; доводимо до кипіння. Додаємо морепродукти і накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і варимо близько 2-х хвилин, поки не відкриються молюски. Знімаємо з вогню і виймаємо всі невідкриті черепашки.

4. Додаємо вино і томатну пасту, варимо ще 20 хвилин.

5. Прикрашаємо свіжою кінзою і петрушкою.

"Готуйте за моїми рецептами для рідних і діліться їх посмішками в сторіс 😉", - закликав шеф-кухар.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 16 Жов 2020 в 11:51 PDT

Шанувальники подякували йому за рецепт в коментарях до посту.

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