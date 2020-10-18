У мережу злили кадри підготовки спільного номера Ольги Фреймут і Катерини Кухар на "Танцях з зірками"

Як пише Politeka.net, відео з репетиції у себе в Instagram опублікував керівник напрямку "Великі розважальні шоу" на 1+1 Володимир Завадюк. На відео телеведуча і балерина були одягнені в пишні спідниці. Фреймут була у всьому білому, а Катерина – в чорному. Видно було, що дівчата розучували танець.

"Десь я це вже бачив. Ви теж будете цілуватися?",- запитав Завадюк.

«Ні. Ми будемо танцювати", - заявили дівчата у відповідь.

Крім цього, Ольга здивувала дивною витівкою. Побачивши, що їх знімають, Фреймут схопила мініатюрну Кухар на руки, чим дуже здивувала її.

"Ой, ой, що ж ти робиш? Ти ж така тендітна", - зазначила Кухар.

Нагадаємо, що під час останнього ефіру «Танців з зірками» Фреймут кинула виклик Катерині Кухар, з якою протягом декількох ефірів у неї відбуваються перепалки. Ольга запропонувала балерині з'ясувати, хто з них більш спокусливий.

Судячи з усього, телеведуча вирішила наслідувати приклад Надії Мейхер і Санти Дімопулос, які станцювали танець-протистояння. Правда, дівчата в кінці номера пристрасно поцілувалися, що навряд чи дозволять собі Кухар і Фреймут.

Нагадаємо, що Ольгу Фреймут крупно підставили, деталі конфлікту:"Врятуй мене від цієї зграї".

Як повідомляла Politeka, розчулена Фреймут не стримала емоцій від "Танців з зірками", заговоривши про роман: "Кайфую...".

Також Politeka писала, що Кухар і Фреймут зійшлися на "Танцях з зірками", на танцполі буде жарко.