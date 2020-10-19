Родзинкою восьмого ефіру "Танців з зірками» став танцювальний батл Ольги Фреймут з суддею проекту Катериною Кухар
Однак, схоже, номер розчарував глядачів.
Своїми враженнями шанувальники проекту поділилися на сторінці «Танців з зірками» в Instagram. Багато хто обурюється, що танцю так і не побачив.
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"Кухар з колодою. Колода Фреймут прийшла на територію до профі і вирішила висмикнутися. Не вийшло. Але ж Кухар навіть шкарпетки не тягнула", "Ранок в дитячому саду. І треба було так пафосно викликати Кухар на батл", "перепрошую, але знову бачив Лебедя і Буратіно.... Катя як завжди неперевершена!!!", "Що це був за дитячий сад 😂? Чесно в цьому році всі ефіри якийсь базар. Розбирання. Це не ті Танці з зірками, які були в 2007 році», «щось танцем там і не пахло просто красиво постояли і покрутилися», «взагалі не зрозуміла, що за танець... Оля як була ніякою так і залишилася", "Що це було?", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, в сьомому ефірі "танців" Фреймут кинула виклик судді Катерині Кухар. Це сталося після того, як балерина заявила, що під час виконання Фреймут ча-ча-ча «в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності».
У відповідь Фреймут не стрималася і запросила Кухар на танцювальний батл, щоб подивитися, хто з них сексуальніше.
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