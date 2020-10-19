Призывы телеведущей ее не спасли

38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая участвует в проекте "Танці з зірками", нарвалась на жесткую критику зрителей

Как передает Politeka.net, после восьмого прямого эфира шоу покинула пара Позитива и Юлии Сахневич, за которую из-за болезни танцевал Арам Арзуманян и Тоня Руденко. В зону риска попала Фреймут и Позитив, в результате чего жюри оставили в шоу Ольгу.

Это решение вызвало бурю критики в комментариях Инстаграм. Зрители массово возмущались несправедливому решению судей, не подбирая слов.

"Та сколько можно эту Фреймут оставлять ????? В следующем эфире должна уйти 100%",

«Для чего вы звали на эфир Арама, если даже из-за ужасного танца Фреймут выбрали ее только потому, что «на это не Позитив танцевал»?»,

«Позитив лучше танцует Оли! Для чего ее тянете? Дайте ей работу на канале и отпустите с шоу!»,

«Сколько можно Олю оставлять?», "Позор",

«Переименуйте шоу в "Фреймут и танцы", ведь, что не эфир и она на вылет, так есть какая-то причина оставить. Танцует она плохо! Точка!»,

«Как можно было проголосовать за бревнище Фреймут?»,

«Опять Буратино вытянули в следующий эфир. Зачем?», - пишут возмущенные зрители.

Стоит отметить, что на последнем эфире Ольга посвятила танец борьбе с буллингом. Она заявила, что люди должны думать о чувствах человека, прежде чем писать столько гадостей в его адрес.

Наверняка, новый поворот в шоу и новая волна хейта доставит Ольге еще больше неприятных переживаний.

Напомним, что кокетливая Фреймут нежно прильнула к звездному судье "Мастер Шеф": "Когда хочется особенного...".

Как сообщала Politeka, самоуверенная Фреймут вызвала Кухар на батл и громко опозорилась, появилось видео.

Также Politeka писала, что скандальную Фреймут застукали за странным занятием с Кухар из «Танців з зірками».