Знаменита співачка Джамала зворушила мережу милими сімейними фото

Як пише Politeka з посиланням на Instagram виконавиці, Джамала розмістила нові фото своєї сім'ї, чим зворушила своїх численних шанувальників.

Як відомо, Джамала вийшла заміж 26 Квітня 2017 року. Її обранцем став Бекір Сулейманов із Сімферополя. 27 березня 2018 року співачка народила первістка Еміра-Рахмана, а 19 червня 2020 року у подружжя народилася друга дитина, яку назвали Селім-Гірай.

"Рівно 4 місяці, як наше життя зовсім не схоже на те, що було до тебе. І навіть до появи твого брата! Рівно 4 місяці ми дивимося на тебе обожнює поглядом! Ну як так роблять в небесній канцелярії 😂 😂 😂 і як схожий на нас і на емірку, але зовсім інша людина. І вже помічаємо особливі риси характеру, індивідуальність ... І все це в 4 місяці 🤪 🤪 🤪 люблю", – підписала кадри знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Jamala (@jamalajaaa) 18 Окт 2020 в 10:31 PDT

Фанатам сподобалися нові знімки, про що вони повідомили в коментарях.

"Божого благословення! Чудова родина! Хочу ще побажати вам наважитися і народити через якийсь час доньку. Нехай здійснитися👶 👨 👩 👦 👦 солоденькі малюки🤗 від годину БІГ, вже 4 місяці!!! 🎉 Вітаю, нех нехай зростанні здоровенький і щасливий!!! Які ви прекрасні!!❤ ️ ❤️❤ ️ Ви неймовірні!!!Щастя Вашій родині❤️ Такі немовірні, милуюся вами!!! Ааааа, начебто ж тільки вчора народився😭 Селімчика зі святом❤️", - написали вони.

Раніше ми писали, що Джамала порадувала новими знімками своєї великої родини. Співачка показала у себе в Instagram нові фото, на яких вона разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома своїми синами.

"У часи, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе і свою сім'ю? Любити. Поважати. Дотримуватися правил і кордонів. Прощати. І захищати свою сім'ю, свій будинок, свою країну! З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці, чоловіки і жінки! Здоров'я, миру, розуміння!! Любити і захищати!",- написала Джамала.

Джамала суботнього ранку показала себе в невимушеному домашньому образі. Популярна українська співачка поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram.

На нових знімках Джамала позує сидячи на підлозі дитячої кімнати. На ній простий, але від цього не менш стильний домашній наряд кольору хакі. Зірка позує впевнено і невимушено. На ній мінімум косметики, а волосся вільно спадають на плечі.

"Бажаю, щоб всі ваші ранку були не обов'язково легкими, але завжди в любові», - підписала кадри співачка.

У коментарях українці тут же почали обговорювати її пост.

"Всі фото прекрасні найкрасивіша«,» шикарна і дуже красива«," звичайно ж всі три. Наша найпрекрасніша. Спасибі за побажання, абсолютно взаємно" « " яка ви розкішна жінка!",- пишуть люди.

Нагадаємо, розкішна Джамала в купальнику засвітила всю свою сім'ю: "Сестричка красуня нереальна».

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