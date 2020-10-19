Знаменитая певица Джамала растрогала сеть милыми семейными фото

Как пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы, Джамала разместила новые фото своей семьи, чем растрогала своих многочисленных поклонников.

Как известно, Джамала вышла замуж 26 апреля 2017 года. Ее избранником стал Бекир Сулейманов из Симферополя. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана, а 19 июня 2020 года у супружеской четы родился второй ребенок, которого назвали Селим-Гирай.

"Ровно 4 месяца, как наша жизнь совсем не похоже на то, что было до тебя. И даже к появлению твоего брата! Ровно 4 месяца мы смотрим на тебя обожающий взглядом! Ну как так делают в небесной канцелярии 😂😂😂 И как похож на нас и на Емирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особые черты характера, индивидуальность ... И все это в 4 месяца 🤪🤪🤪 люблю", – подписала кадры знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 18 Окт 2020 в 10:31 PDT

Фанатам понравились новые снимки, о чем они сообщили в комментариях.

"Божьего благословения! Чудова родина! Хочу ще побажати Вам наважитися і народити через якийсь час доньку. Нехай здійсниться👶👨‍👩‍👦‍👦 Сладенькие малыши🤗 От час біжить, вже 4 місяці!!! 🎉 Вітаю, 🎉нехай росте здоровенький і щасливий!!! Які ви прекрасні!!❤️❤️❤️Ви неймовірні!!!Щастя Вашій родині❤️ Такі немовірні, любуюсь вами!!! Ааааа, вроде же только вчера родился😭 Селимчика с праздником❤️", – написали они.

Ранее мы писали, что Джамала порадовала новыми снимками своей большой семьи. Певица показала у себя в Инстаграм новые фото, на которых она вместе с супругом Бекиром Сулеймановым и двумя своими сыновьями.

"Во времена, когда почти ничего не понятно в этом мире. Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границ. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, ребята, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания!! Любить и защищать!", - написала Джамала.

Джамала субботним утром показала себя в непринужденном домашнем образе. Популярная украинская певица поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм.

На новых снимках Джамала позирует сидя на полу детской комнаты. На ней простой, но от этого не менее стильный домашний наряд цвета хаки. Звезда позирует уверенно и непринужденно. На ней минимум косметики, а волосы свободно спадают на плечи.

«Желаю, чтобы все ваши утра были не обязательно легкими, но всегда в любви», - подписала кадры певица.

В комментариях украинцы тут же принялись обсуждать ее пост.

«Все фото прекрасны самая красивая», «шикарная и очень красивая», «Конечно же все три. Наша самая прекрасная. Спасибо за пожелание, абсолютно взаимно», «Какая вы роскошная женщина!», - пишут люди.

Напомним, роскошная Джамала в купальнике засветила всю свою семью: «Сестричка красавица нереальная».

Как сообщала Politeka, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.

Также Politeka писала, что Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.