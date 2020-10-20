Знаменитості чіпляють своєю зовнішністю, з'являючись в досить відвертих образах 

Красуні хочуть запам'ятатися не тільки своїми талантами, а й своїми фігурами, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які обожнюють провокувати публіку жаркими фото. 

Американська модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи регулярно балує своїх шанувальників жаркими образами. 

Модель без сорому демонструє бюст і досконалі вигини, залишаючись в пам'яті назавжди. 

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👋

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met memories 🕊

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Екс-солістка групи "Серебро", співачка Ольга Серябкіна досить часто демонструє свої жіночні форми, заводячи шанувальників. Від такої красуні відірватися неможливо 

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I run things

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Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Анна Седокова виглядає чудово у свої 37 років. Зірка нещодавно вийшла заміж за 27-річного баскетболіста, але різниці у віці пари абсолютно не видно. Анна все також розкішна, як "надцять" років тому. 

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Привет, как ты? ⠀ Знаешь чему я научилась только со временем и что меня спасает? Принимать спокойно, то что в жизни уже неизбежно. Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днём X. Можно жаловаться, биться об лёд, а можно просто принять. ⠀ Ты скажешь это слабая позиция, я раньше так тоже считала .А сейчас нет. Принимать - это доверять судьбе, доверять высшей силе. И ещё очень важно. Понимать, что из каждой сложной ситуации, рождается новый цветочек 🌹 Ведь если бы не было столько плохого или скорее сложного в нашей жизни, мы бы никогда не стали такими сильными и счастливыми. Мы бы знали вкус счастья. ⠀ Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет ещё много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение. ⠀ Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю❤️

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Реп-виконавиця Карді Бі до початку музичної кар'єри танцювала стриптиз в нічному клубі. Стиль стриптизерки репершу все ніяк "не відпускає", зараз її екстравагантні костюми — невід'ємна частина образу. 

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Hard like candy 🍭

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All white and pearly.

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Бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер нерідко з'являється в найсміливіших нарядах. Хоч модель сама по собі володіє пишними формами, це навпаки все більше привертає увагу до її зовнішності шанувальників. Краса знаменитості заворожує. 

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felt cute.

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🏝

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🧡🧡☀️

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Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в чорному облягаючому топіку, який оголив струнку талію і пружний животик.  Топ був пошитий так, що одне плече красуні було оголено, а одна рука була прихована під тканиною. 

Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковськи посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, ефектна Ратаковськи посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

Також Politeka писала, що зухвала Ратаковськи подражнила виглядом своїх багатств без ліфчика: ці форми зводять з розуму.