Зірки довели, що соромитися їм нічого

Знаменитості чіпляють своєю зовнішністю, з'являючись в досить відвертих образах

Красуні хочуть запам'ятатися не тільки своїми талантами, а й своїми фігурами, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які обожнюють провокувати публіку жаркими фото.

Американська модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи регулярно балує своїх шанувальників жаркими образами.

Модель без сорому демонструє бюст і досконалі вигини, залишаючись в пам'яті назавжди.

Екс-солістка групи "Серебро", співачка Ольга Серябкіна досить часто демонструє свої жіночні форми, заводячи шанувальників. Від такої красуні відірватися неможливо

Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Анна Седокова виглядає чудово у свої 37 років. Зірка нещодавно вийшла заміж за 27-річного баскетболіста, але різниці у віці пари абсолютно не видно. Анна все також розкішна, як "надцять" років тому.

Реп-виконавиця Карді Бі до початку музичної кар'єри танцювала стриптиз в нічному клубі. Стиль стриптизерки репершу все ніяк "не відпускає", зараз її екстравагантні костюми — невід'ємна частина образу.

Бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер нерідко з'являється в найсміливіших нарядах. Хоч модель сама по собі володіє пишними формами, це навпаки все більше привертає увагу до її зовнішності шанувальників. Краса знаменитості заворожує.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в чорному облягаючому топіку, який оголив струнку талію і пружний животик. Топ був пошитий так, що одне плече красуні було оголено, а одна рука була прихована під тканиною.

Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковськи посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, ефектна Ратаковськи посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

Також Politeka писала, що зухвала Ратаковськи подражнила виглядом своїх багатств без ліфчика: ці форми зводять з розуму.