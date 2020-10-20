Знаменитости цепляют своей внешностью, появляясь в довольно откровенных образах
Красотки хотят запомниться не только своими талантами, но и своими фигурами, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые обожают провоцировать публику жаркими фото.
Американская модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски регулярно балует своих поклонников самими жаркими образами.
Модель без стеснения демонстрирует бюст и совершенные изгибы, оставаясь в памяти навсегда.
Экс-солистка группы "Серебро", певица Ольга Серябкина довольно часто демонстрирует свои женственные формы, заводя поклонников. От такой красотки оторваться невозможно
Экс-солистка "ВИА Гры", певица Анна Седокова выглядит великолепно в свои 37 лет. Звезда недавно вышла замуж за 27-летнего баскетболиста, но разницы в возрасте пары совершенно не видно. Анна все также роскошна, как "надцать" лет назад.
Рэп-исполнительница Карди Би до начала музыкальной карьеры танцевала стриптиз в ночном клубе. Стиль стриптизерши рэпершу все никак "не отпускает", сейчас ее экстравагантные костюмы — неотъемлемая часть образа.
Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер нередко появляется в самых смелых нарядах. Хоть модель сама по себе обладает пышными формами, это наоборот все больше привлекает к ее внешности поклонников. Красота знаменитости завораживает.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в черном облегающем топике, который оголил стройную талию и упругий животик. Топ был пошит так, что одно плечико красотки было оголено, а одна рука была скрыта под тканью.
Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.
Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".
Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.