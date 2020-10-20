Знаменитости цепляют своей внешностью, появляясь в довольно откровенных образах 

Красотки хотят запомниться не только своими талантами, но и своими фигурами, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые обожают провоцировать публику жаркими фото. 

Американская модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски регулярно балует своих поклонников самими жаркими образами. 

Модель без стеснения демонстрирует бюст и совершенные изгибы, оставаясь в памяти навсегда. 

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So grateful for these images and this conversation with my friend @inezandvinoodh in @vmagazine. Check out our conversation about collaboration, essays, empathetic men, marriage and control. Online now and inside V126🤍

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👋

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met memories 🕊

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Экс-солистка группы "Серебро", певица Ольга Серябкина  довольно часто демонстрирует свои женственные формы, заводя поклонников. От такой красотки оторваться невозможно 

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I run things

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Экс-солистка "ВИА Гры", певица Анна Седокова выглядит великолепно в свои 37 лет. Звезда недавно вышла замуж за 27-летнего баскетболиста, но разницы в возрасте пары совершенно не видно. Анна все также роскошна, как "надцать" лет назад. 

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Привет, как ты? ⠀ Знаешь чему я научилась только со временем и что меня спасает? Принимать спокойно, то что в жизни уже неизбежно. Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днём X. Можно жаловаться, биться об лёд, а можно просто принять. ⠀ Ты скажешь это слабая позиция, я раньше так тоже считала .А сейчас нет. Принимать - это доверять судьбе, доверять высшей силе. И ещё очень важно. Понимать, что из каждой сложной ситуации, рождается новый цветочек 🌹 Ведь если бы не было столько плохого или скорее сложного в нашей жизни, мы бы никогда не стали такими сильными и счастливыми. Мы бы знали вкус счастья. ⠀ Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет ещё много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение. ⠀ Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю❤️

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Рэп-исполнительница Карди Би до начала музыкальной карьеры танцевала стриптиз в ночном клубе. Стиль стриптизерши рэпершу все никак "не отпускает", сейчас ее экстравагантные костюмы — неотъемлемая часть образа. 

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Hard like candy 🍭

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All white and pearly.

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Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер нередко появляется в самых смелых нарядах. Хоть модель сама по себе обладает пышными формами, это наоборот все больше привлекает к ее внешности поклонников. Красота знаменитости завораживает. 

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felt cute.

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🏝

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🧡🧡☀️

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Напомним, Эмили Ратаковски предстала в черном облегающем топике, который оголил стройную талию и упругий животик.  Топ был пошит так, что одно плечико красотки было оголено, а одна рука была скрыта под тканью. 

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.