Знаменитости цепляют своей внешностью, появляясь в довольно откровенных образах

Красотки хотят запомниться не только своими талантами, но и своими фигурами, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые обожают провоцировать публику жаркими фото.

Американская модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски регулярно балует своих поклонников самими жаркими образами.

Модель без стеснения демонстрирует бюст и совершенные изгибы, оставаясь в памяти навсегда.

Экс-солистка группы "Серебро", певица Ольга Серябкина довольно часто демонстрирует свои женственные формы, заводя поклонников. От такой красотки оторваться невозможно

Экс-солистка "ВИА Гры", певица Анна Седокова выглядит великолепно в свои 37 лет. Звезда недавно вышла замуж за 27-летнего баскетболиста, но разницы в возрасте пары совершенно не видно. Анна все также роскошна, как "надцать" лет назад.

Рэп-исполнительница Карди Би до начала музыкальной карьеры танцевала стриптиз в ночном клубе. Стиль стриптизерши рэпершу все никак "не отпускает", сейчас ее экстравагантные костюмы — неотъемлемая часть образа.

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер нередко появляется в самых смелых нарядах. Хоть модель сама по себе обладает пышными формами, это наоборот все больше привлекает к ее внешности поклонников. Красота знаменитости завораживает.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в черном облегающем топике, который оголил стройную талию и упругий животик. Топ был пошит так, что одно плечико красотки было оголено, а одна рука была скрыта под тканью.

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.