Кабмін схвалив законопроект, який прописує передачу повноважень щодо встановлення цінника на тепло і воду від НКРЕКП місцевим органам влади

Подібна революція з тарифами може призвести до шаленого стрибка цін на тепло - в 2-3 рази. Про це передає budport з посиланням на думки експертів.

В даний час НКРЕКП, свого роду, задає "тарифний тон", тобто чиновники прислухаються і рівняються. Без регулятора встановлювати тарифи зі стелі - стане набагато простіше.

Експерти впевнені, що з передачею повноважень місцевим органам влади, ціни на тепло і гарячу воду будуть тільки дорожчати.

За словами керівника спеціальних проектів науково-технічного центру Геннадія, якщо під час цього опалювального сезону в середньому платіжка зросте на 7-8%, то більш масштабне підвищення очікується наступної зими.

"І це тільки початок. Нинішній опалювальний сезон ще буде відносно спокійним. А ось в наступному нас чекає справжній тарифний шок. Особливо різко злетять ціни на тепло: гігакалорія може подорожчати на 200-300%. Наприклад, якщо зараз вона коштує 1400 гривень, то буде до 4 тисяч гривень", - зазначає аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій.

Причиною різкого стрибка стане скасування з травня 2021 року ПСО на газ для виробників тепла. У цьому світлі спроба центральної влади скинути з себе тарифну тему і остаточно передати її на місця цілком з'ясовна. Адже тоді "поганими" виявляться не Кабмін, а місцеві чиновники.

За словами експерта з Інституту стратегічних досліджень Юрія, подорожчання цін на тепло в 2-3 рази викличе шок у населення, за чим піде неможливість вже наступної зими платити за опалення.

Поява боргів "потягне" за собою інші важливі наслідки: скасування субсидій для боржників, конфіскацію житла за рішенням суду і так далі, вважає аналітик.

Раніше ми повідомляли, в Кабміні вважають, що в цьому опалювальному сезоні ціни на газ будуть нижче, ніж у минулому. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

На його думку, зниження вартості "блакитного палива" пов'язане з тим, що на ринку з'явилося більше постачальників газу. Тобто, вважає чиновник, українці отримали можливість вирішувати, з ким вигідніше укладати договори.

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