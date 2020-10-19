Російська співачка Наташа Корольова завила після тривалого цькування в мережі, закликавши зірок російського шоу-бізнесу звернути увагу на її проблему
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала слайд-шоу, в якому використовувала фото найвідоміших подружніх пар, включаючи Аллу Пугачову, Ксенію Сбчак, Олександра Ревву, Валерія Меладзе та інших. Корольова відзначила всіх зірок у себе в сторіс і написала гнівний пост про те, як телебачення принижує і розтоптує сім'ї.
"Коли починається цькування медійних людей, хочеться сказати: одумайтеся! А якщо і до вас в будинок залізуть ці злісні клоуни? Приберіть брудні лапи від наших сімей!",- підписала відео зірка.
Варто відзначити, що не всі шанувальники оцінили душевний порив артистки. Під постом їй залишили масу неприємних відгуків.
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"Нам простим людям. Пофігу на ваше особисте життя Точно так само як і вам на нас», «лізти в приватне життя негарно, але якщо подумати, не тв вам життя псує, а Ваш чоловік. Не треба звинувачувати інших. Винен тільки ваш чоловік", "Вашу сім'ю розтоптав, принизив і зганьбив ваш чоловік", «Таке відчуття, що ви самі постійно на багаття дуєте", "Навіщо ви іних приплітаєте!? Тьху-тьху!", "Так, ви самі себе принижуєте, ви ж самі ходите на їх гівно шоу!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Корольова в образі Уми Турман запалила з сином, забувши про зрадника Тарзана: «що за диво».
Як повідомляла Politeka, нова біда у Наташі Корольової, після зрад Тарзана співачка зважилася на відчайдушний крок: "бережіть себе!".
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