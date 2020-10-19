Російська співачка Наташа Корольова завила після тривалого цькування в мережі, закликавши зірок російського шоу-бізнесу звернути увагу на її проблему

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала слайд-шоу, в якому використовувала фото найвідоміших подружніх пар, включаючи Аллу Пугачову, Ксенію Сбчак, Олександра Ревву, Валерія Меладзе та інших. Корольова відзначила всіх зірок у себе в сторіс і написала гнівний пост про те, як телебачення принижує і розтоптує сім'ї.

"Коли починається цькування медійних людей, хочеться сказати: одумайтеся! А якщо і до вас в будинок залізуть ці злісні клоуни? Приберіть брудні лапи від наших сімей!",- підписала відео зірка.

Варто відзначити, що не всі шанувальники оцінили душевний порив артистки. Під постом їй залишили масу неприємних відгуків.

"Нам простим людям. Пофігу на ваше особисте життя Точно так само як і вам на нас», «лізти в приватне життя негарно, але якщо подумати, не тв вам життя псує, а Ваш чоловік. Не треба звинувачувати інших. Винен тільки ваш чоловік", "Вашу сім'ю розтоптав, принизив і зганьбив ваш чоловік", «Таке відчуття, що ви самі постійно на багаття дуєте", "Навіщо ви іних приплітаєте!? Тьху-тьху!", "Так, ви самі себе принижуєте, ви ж самі ходите на їх гівно шоу!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Корольова в образі Уми Турман запалила з сином, забувши про зрадника Тарзана: «що за диво».

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