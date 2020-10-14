Російська співачка Наташа Корольова, яка потрапила в гучний скандал зі зрадами чоловіка, знялася в зухвалій фотосесії з сином

Як пише Politeka.net, на сторінці «Каравану» в Instagram з'явилася яскрава зйомка, яка була зроблена спеціально для інтерв'ю. Для фотосесії Наталя переодяглася в персонажа Уми Турман з "Кримінального чтива". Красуня приміряла коротку перуку з чолкою. 18-річний син артистки виконував роль її партнера. Він був одягнений в ошатний чорний костюм.

Парочка позувала в цікавих локаціях. Багато хто звернув увагу на той факт, що Корольова вирішила не брати на зйомку Тарзана, який оскандалився, але і сама вирішила не фотографуватися. Замість цього, вона залучила сина, який тільки починає кар'єру музиканта.

"Що за диво ця фотосесія Наташі Корольової з сином Архипом", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що син Корольової з віком став дуже схожий на батька. Крім цього, хлопець відрощує шевелюру.

Раніше ми писали, що Корольова в інтерв'ю Ксенії Собчак відверто зізналася, що за все життя у неї було тільки два чоловіки. Це її перший чоловік Ігор Ніколаєв і другий чоловік Тарзан. На думку співачки, шанувальники можуть їй не повірити, але брехати сенсу вона не бачить.

Нагадаємо, що страждаюча від зрад Тарзана Наташа Корольова звернулася до сина: "ти вже не тягни в хату...".

Як повідомляла Politeka, Корольова після зрад Тарзана заговорила про возз'єднання з Ніколаєвим: "Рана не зажила, кровоточить...".

Також Politeka писала, що Корольова після зрад Тарзана пішла на крайність, співачку просто не впізнати:"Шкода...".