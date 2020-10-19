Российская певица Наташа Королева взвыла после продолжительной травли в сети, призвав звезд российского шоу-бизнеса обратить внимание на ее проблему

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала слайд-шоу, в котором использовала фото самых известных супружеских пар, включая Аллу Пугачеву, Ксению Сбчак, Александра Ревву, Валерия Меладзе и других. Королева отметила всех звезд у себя в сторис и написала гневный пост о том, как телевидение унижает и растаптывает семьи.

«Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!», - подписала видео звезда.

Стоит отметить, что не все поклонники оценили душевный порыв артистки. Под постом ей оставили массу неприятных отзывов.

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«Нам простым людям. Пофигу на вашу личную жизнь Точно так же как и вам на нас», «Лезть в частную жизнь некрасиво, но если подумать, не тв вам жизнь портит, а Ваш муж. Не надо винить других. Виноват только ваш муж», «Вашу семью растоптал, унизил и опозорил ваш муж», «Такое ощущение, что вы сами постоянно на костер дуете», «Зачем вы других приплетаете!? Тьфу-тьфу!», «Да, вы сами себя унижаете, вы же сами ходите на их говно шоу!», - пишут пользователи сети.

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Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? Продюсеры спецпроектов государственных и не только каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду! Мы - публичные люди - имеем такие же права на защиту себя и своих семей, как и непубличные. Закон один для всех! Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!!! #стопмедиабуллинг #киберсталкинг #человекизакон #семья #любовь #наташакоролева #символюности

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Напомним, что Королева в образе Умы Турман зажгла с сыном, забыв об изменщике Тарзане: «Что за прелесть».

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