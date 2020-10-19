Российская певица Наташа Королева взвыла после продолжительной травли в сети, призвав звезд российского шоу-бизнеса обратить внимание на ее проблему

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала слайд-шоу, в котором использовала фото самых известных супружеских пар, включая Аллу Пугачеву, Ксению Сбчак, Александра Ревву, Валерия Меладзе и других. Королева отметила всех звезд у себя в сторис и написала гневный пост о том, как телевидение унижает и растаптывает семьи.

«Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!», - подписала видео звезда.

Стоит отметить, что не все поклонники оценили душевный порыв артистки. Под постом ей оставили массу неприятных отзывов.

«Нам простым людям. Пофигу на вашу личную жизнь Точно так же как и вам на нас», «Лезть в частную жизнь некрасиво, но если подумать, не тв вам жизнь портит, а Ваш муж. Не надо винить других. Виноват только ваш муж», «Вашу семью растоптал, унизил и опозорил ваш муж», «Такое ощущение, что вы сами постоянно на костер дуете», «Зачем вы других приплетаете!? Тьфу-тьфу!», «Да, вы сами себя унижаете, вы же сами ходите на их говно шоу!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Королева в образе Умы Турман зажгла с сыном, забыв об изменщике Тарзане: «Что за прелесть».

Как сообщала Politeka, новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!".

Также Politeka писала, что Королева после измен Тарзана решилась на неудачную пластику: "Это ж как надо ненавидеть...".