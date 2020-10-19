Российская певица Наташа Королева взвыла после продолжительной травли в сети, призвав звезд российского шоу-бизнеса обратить внимание на ее проблему
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала слайд-шоу, в котором использовала фото самых известных супружеских пар, включая Аллу Пугачеву, Ксению Сбчак, Александра Ревву, Валерия Меладзе и других. Королева отметила всех звезд у себя в сторис и написала гневный пост о том, как телевидение унижает и растаптывает семьи.
«Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!», - подписала видео звезда.
Стоит отметить, что не все поклонники оценили душевный порыв артистки. Под постом ей оставили массу неприятных отзывов.
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«Нам простым людям. Пофигу на вашу личную жизнь Точно так же как и вам на нас», «Лезть в частную жизнь некрасиво, но если подумать, не тв вам жизнь портит, а Ваш муж. Не надо винить других. Виноват только ваш муж», «Вашу семью растоптал, унизил и опозорил ваш муж», «Такое ощущение, что вы сами постоянно на костер дуете», «Зачем вы других приплетаете!? Тьфу-тьфу!», «Да, вы сами себя унижаете, вы же сами ходите на их говно шоу!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Королева в образе Умы Турман зажгла с сыном, забыв об изменщике Тарзане: «Что за прелесть».
Как сообщала Politeka, новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!".
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