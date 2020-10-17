Російська зірка Наташа Корольова спантеличила незвичайним постом

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, співачка повідомила про перенесення свого концерту, наміченого на 17 Жовтня. Причому, перенесення, пов'язане з пандемією китайського вірусу, досить-таки значне за часом. Королева анонсувала проведення свого концерту аж 17 квітня наступного року.

"Ми припускаємо, а Бог має. Во істину так і є. Сьогодні були б останні приготування перед виходом на сцену, а мій улюблений глядач в передчутті збирався б на свято душі і за зарядом позитивних емоцій. І ми б з вами прокачали Крокус в єдиному пориві, на одному диханні, згадавши мої найкращі пісні. Але-я дуже сподіваюся , що навесні ситуація буде набагато краще, і вже 17 квітня 2021 року ми зможемо з вами по-справжньому запалити, повеселитися і відпочити! Чекаю ВАС з нетерпінням! Бережіть себе Ваших рідних і коханих людей!!! До зустрічі 17 квітня !!! З любов'ю, Ваша Наташа❤️", - написала знаменитість.

Фанати в коментарях запевнили, що готові чекати концерту скільки завгодно, аби Наташа була жива і здорова.

"♥️♥️♥️🔥👏👏👏 чекаємо, Наташу🔥 і її концерти! Все Буде Добре! Доживемо))) 🌈 🌈 🌈 робіть прямі ефіри з вашим виступом! Привіт моя улюблена, талановита дівчинка, шкода що живемо в різних країнах, а так хочеться побувати на одному з твоїх концертів, сподіваємося на краще, твої шанувальники. Наташа найкраща!!!!!🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 Наталя, є час привести себе в порядок і не виглядати, як у Собчак... Ви ж в шоу-бізнесі, повинні виглядати на мільйон і без фотошопу!🔥 Ми вас любимо!❤️А мені здається-це все ніколи не закінчиться 😢 це на кілька років... 🙌 🙌 🙌 👏 👏 👏 А може онлайн концерт невеликий влаштувати? Було б здорово👍", - написали вони.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова спантеличила недбалим виглядом після зрад Тарзана. Знаменита співачка опинилася в центрі скандалу після того, як її чоловік зганьбив сім'ю. Чоловік привів в будинок двох коханок, після чого ті його обікрали, забравши прикраси королевою на 5 мільйонів рублів і 3 тисячі євро. Сергію Глушку довелося подавати до суду, а самою королевою ховатися від хейтерів в мережі.

Пара нібито помирилася після того, що сталося, сама Наташа прийняла зрадника-чоловіка назад, а історія з двома коханками була ними забута. Тим не менш, в ЗМІ щодня спливають нові деталі скандальних історій з Тарзаном, поки Королева жорстко реагує на негатив і заявляє, що у них все добре.

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