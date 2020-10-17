Російська зірка Наташа Корольова спантеличила недбалим виглядом після зрад Тарзана

Знаменита співачка опинилася в центрі скандалу після того, як її чоловік зганьбив сім'ю. Чоловік привів в будинок двох коханок, після чого ті його обікрали, забравши прикраси королевою на 5 мільйонів рублів і 3 тисячі євро. Сергію Глушку довелося подавати до суду, а самою королевою ховатися від хейтерів в мережі.

Пара нібито помирилася після того, що сталося, сама Наташа прийняла зрадника-чоловіка назад, а історія з двома коханками була ними забута. Тим не менш, в ЗМІ щодня спливають нові деталі скандальних історій з Тарзаном, поки Королева жорстко реагує на негатив і заявляє, що у них все добре.

У мережі Instagram також почали з'являтися відео з змарнілою королевою після даних історій. Користувачі відзначають, що жінка переборщила з пластикою, підтяжкою і навіть провалилися уколами краси.

У ролику добре видно, як опухло і неприродно виглядає обличчя зірки перед виступом. Ось що написали в мережі фоловери:

"Вона пізно рот відкрила, не потрапила в рев або що там було; на маму свою стала схожа; Боже, розпухла...; Ще трохи і як мамка її буде😨; своїм виглядом вона як би натякає: бухла мало, хочу ще. Під заплытыми оченятами синці не замазуються😂 😂неземна😂 😂; як помідор особа; стрьомна 😂 це вона типу роковуха😂 😂 😂 😂; її покусали дики бджоли?,,,,,,️️; Що з пикою? Твій поїзд пішов... Ту-ту; це ж як треба себе ненавидити, що б так спотворити😄; Пора б взяти себе в руки".

Відзначимо, також нещодавно Наташа Корольова вирішила дати інтерв'ю після скандальної зради чоловіка і розповіла, як ставиться до нього тепер. Королева також розповіла про те, як змінилися відносини у них в сім'ї після того, що сталося. В рамках YouTube-шоу "обережно, Собчак" і сам Тарзан відверто зізнався у зраді (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Наташа, відповідаючи на запитання Собчак, сказала, що зрадою подію не вважає:

"Я вважаю, що це підстава. Це різні речі. Його навмисно вели і підставляли! Це підстава!».

Королева запевняє, що чоловіка взагалі розкрутити на зраду за допомогою хитрості дуже просто.

"Я його не виправдовую! Самий жирний косяк, який він допустив — - це те, що він привів її додому. А друга помилка — це те, що він відкрив двері двом Венерам. Тут треба було дівчаток відправляти, тут він нюх втратив", - сказала Корольова.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

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