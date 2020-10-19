Вєрка Сердючка разом з мамою стали запрошеними суддями на ефірі «Танців з зірками»

Як передає Politeka.net, уривок з виступу зірки опублікували на офіційній сторінці проекту в Instagram. В кінці вечора хітів, артистка влаштувала феєричне шоу, заспівавши пісню в супроводі свого ансамблю.

«Спеціальний виступ, який всі так довго чекали. Вєрка Сердючка з вибуховим хітом Make it Rain Champagne», - підписали відео.

Варто відзначити, що за кілька годин уривок подивилися майже 50 тисяч разів. У коментарях залишили масу приємних слів, але не обійшлося без критики. Деякі шанувальники звернули увагу, що Сердючці вже досить важко виступати.

"Нереальна, класна, заводна", "Сердючка вже не та. Танців більше ніж пісні!", "Ву-ху!!! Але правда що там шампанське, яке він п'є часто??! Виступ і останнім часом він співає під фанеру, видно що йому важко, що з ним?? Але Вєрка це свято!!! Видно що він ледве сидить вже і на маму накричав по справжньому, що час а йому ж важко!", "Вони зробили цей ефір! Мама і віра - це бомба", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що під час ефіру Григорій Чапкіс пожартував, що є батьком Сердючки.

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