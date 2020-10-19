Верка Сердючка вместе с мамой стали приглашенными судьями на эфире «Танців з зірками»

Как передает Politeka.net, отрывок из выступления звезды опубликовали на официальной странице проекта в Инстаграм. В конце вечера хитов, артистка устроила феерическое шоу, спев песню в сопровождении своего ансамбля.

«Специальное выступление, которое все так долго ждали. Верка Сердючка с взрывным хитом Make it Rain Champagne», - подписали видео.

Стоит отметить, что за несколько часов отрывок посмотрели почти 50 тысяч раз. В комментариях оставили массу приятных слов, но не обошлось без критики. Некоторые поклонники обратили внимание, что Сердючке уже достаточно тяжело выступать.

«Нереальная, классная, заводная», «Сердючка уже не та. Танцев больше чем песни!», «Ву-ху!!! Но правда что там шампанское, которое он пьёт часто??! Выступление и последнее время он поет под фанеру, видно что ему тяжело, что с ним?? Но Верка это праздник!!! Видно что он еле сидит уже и на маму наорал по настоящему, что время а ему ведь тяжело!», «Они сделали этот эфир! Мама и Вера - это бомба», - пишут пользователи сети.

Отметим, что во время эфира Григорий Чапкис пошутил, что является отцом Сердючки.

Напомним, что продюсер "Ласкового мая" признался в чувствах к маме Верки Сердючки: «Иннуль, прости, что…».

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка дала жару вместе с мамой, такого в "Танцях з зірками" еще не было: "Данилко, я думал, ты уже...".

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