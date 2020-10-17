Вєрка Сердючка візьме участь у популярному шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, про це організатори повідомили на офіційній сторінці телеканалу "1+1" у соцмережі "Instagram". Там же з'явилося кумедне фото виконавиці та її сценічної мами. На ньому Вєрка сердючка відображена у своїй фірмовій шапці із зіркою, блакитному светрі і блискучих смугастих штанях. Співачка відвернулася і зобразила жах на обличчі, тому що "мама" Інна Білокінь в точно таких же штанях направила в її бік пляшку з шампанським і явно має намір "вистрілити".

"Цієї неділі на @ tanci1plus1 тебе чекає феєричний "Вечір Сердючки", в якому пари будуть танцювати під легендарні хіти артистки в новому звучанні. Дивитимеш восьмий прямий ефір вже завтра о 21: 00 на 1 + 1?",- йдеться в описі.

Як виявилося, Вєрка Сердючка приєднається до складу журі та оцінюватиме виступи танцювальних пар. Крім того, зірка виступить зі своїм хітом, назва якого перегукується з фото: Make It Rain Champagne (зроби дощ з шампанського).

Користувачі соціальної мережі оцінили прийдешню появу Вєрки Сердючки на "Танцях з зірками" в коментарях:

"Оооу, ось це Я розумію буде мега ефір. 🔥 "; "А мама Вєрки буде в залі?😂"; "Ось це я точно не пропущу, обожнюю віру👌 🔥 🔥 🔥"; "Данилко, Я думав ти вже все..."; "Жах. І це нам треба бачити?"; "Круто"; "Чекаю зірку".

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