Ольга Фреймут кинула виклик Катерині Кухар на "Танцях з зірками"

Як передає Politeka.net, про це нагадали на офіційній Instagram-сторінці телешоу.

"У сьомому ефірі Ольга Фреймут кинула виклик судді шоу Катерині Кухар і запросила її разом вийти на паркет", - йдеться в повідомленні.

Українці в мережі висловили впевненість у тому, що прима-балерина не залишить шансів телеведучій, але все по своїх місцях розставить наступный ефір телешоу.

"Який батл?! З ким змагатися?! Трохи квиток на виліт не вручили в минулому ефірі, вирішили затримати для цієї трихвилинної ганьби?", "Кухар професіонал! Фреймут повинна піти!", "Якщо Надя і Санта виглядали на одному рівні, то це буде "побиття немовлят", хоча може Фреймут не буде танцювати і псувати танець", - писали в мережі.

Нагадаємо, перепалка між судді і учасниці проекту сталася після того, як балерина заявила, що під час виконання Фреймут ча-ча-ча «в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності».

У відповідь Фреймут не стрималася і запросила Кухар на танцювальний батл, щоб подивитися, хто з них сексуальніше

Нагадаємо, Фреймут після розгромної критики з'явилася з новим партнером для" Танців з зірками":"Ілля кудись пропав".

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