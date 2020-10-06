Відома британська співачка Дуа Ліпа блиснула розкішним образом в компанії гарячої подружки
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала два відео, знятих в режимі бумерангу. На першому відео красуня сиділа з дівчиною. Вони дивилися в кадр і позували для відео. Подружка співачки посміхалася, а Дуа в звичній для себе манері показувала язичок.
На другому відео зірка зняла одну себе. Вона посилала повітряний поцілунок своїм шанувальникам. Виглядало це спокусливо.
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Варто відзначити, що виглядала Липа приголомшливо. Вона була одягнена в блискучу сукню з глибоким декольте, яка переливалася на світлі. Образ вона доповнила тінями в колір сукні і нарощеними віями з блискучими камінчиками.
"Моя чудова сестричка @charmladonna ніколи не упускає жодного трюку. Я знаю, що коли справа стосується тебе, я в надійних руках! люблю тебе!",- підписала відео зірка.
За дві години пост співачки подивилися понад 600 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Це так прекрасно", «Космічна», «ти дуже красива», «Моя любов», «Дуа, ти найкрасивіша», «кращий образ», "ти як зірка з неба", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що розкішна Дуа Ліпа в блискучому міні показала пружне тіло у всій красі: кадри з закулісся.
Як Politeka писала, що пристрасна Дуа Ліпа покрасувалася в прозорому вбранні перед гарячими красенями: "чорт візьми!".
Також Politeka повідомляла, що Дуа Ліпа розбурхала розмірами декольте, бюст мало не вислизнув з сукні: "це успіх!".