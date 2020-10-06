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Відома британська співачка Дуа Ліпа блиснула розкішним образом в компанії гарячої подружки

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала два відео, знятих в режимі бумерангу. На першому відео красуня сиділа з дівчиною. Вони дивилися в кадр і позували для відео. Подружка співачки посміхалася, а Дуа в звичній для себе манері показувала язичок.

На другому відео зірка зняла одну себе. Вона посилала повітряний поцілунок своїм шанувальникам. Виглядало це спокусливо.

Варто відзначити, що виглядала Липа приголомшливо. Вона була одягнена в блискучу сукню з глибоким декольте, яка переливалася на світлі. Образ вона доповнила тінями в колір сукні і нарощеними віями з блискучими камінчиками.

"Моя чудова сестричка @charmladonna ніколи не упускає жодного трюку. Я знаю, що коли справа стосується тебе, я в надійних руках! люблю тебе!",- підписала відео зірка.

За дві години пост співачки подивилися понад 600 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Це так прекрасно", «Космічна», «ти дуже красива», «Моя любов», «Дуа, ти найкрасивіша», «кращий образ», "ти як зірка з неба", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що розкішна Дуа Ліпа в блискучому міні показала пружне тіло у всій красі: кадри з закулісся.

Як Politeka писала, що пристрасна Дуа Ліпа покрасувалася в прозорому вбранні перед гарячими красенями: "чорт візьми!".

Також Politeka повідомляла, що Дуа Ліпа розбурхала розмірами декольте, бюст мало не вислизнув з сукні: "це успіх!".