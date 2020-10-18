Кадри говорять самі за себе

Популярна виконавиця Ірина Білик похвалилася відпочинком зі пекучим брюнетом під час прогулянки на яхті

Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Якщо ти зустрів і полюбив, але це ніяк не входило у твої плани...Що робити?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Білик зодображена під час відпочинку на яхті, який був запланований в рамках зйомки нового кліпу. За сценарієм, з нею там знаходиться пекучий брюнет, з яким вона всіляко розважається.

"Дуже красиво», «вогонь кліп", " моя ти зайка. Будь щаслива і успіхів в новим кліпом", " чудово знято. І ти чудово виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що поп-діва української естради Ірина Білик не перестає дивувати фанатів зовнішнім виглядом, незважаючи на свій вік

Як відомо, цього року Народна артистка України відзначила свій ювілей, їй виповнилося 50 років. Однак незважаючи на вік, виглядає артистка просто бездоганно.

На її офіційній сторінці в Instagram періодично з'являються фотографії, на яких вона постає в несподіваних образах, ділиться знімками з відпочинку, а також показує свого маленького сина.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

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