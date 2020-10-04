Поп-дива украинской эстрады Ирина Билык не перестает удивлять фанатов внешним видом, несмотря на свой возраст
Как известно, в этом году народная артистка Украины отметила свой юбилей, ей исполнилось 50 лет. Однако несмотря на возраст, выглядит артистка просто безупречно, пишет Politeka.net.
На ее официальной странице в Инстаграм периодический появляются фотографии, на которых она предстает в неожиданных образах, делится снимками с отдыха, а также показывает своего маленького сына.
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На новом фото Ирина Билык примерила на себе образ из книги модного автора Николаса Димитрова «Дилер Реальности».
Также на снимке Ирина показала своего 4-летнего сына Табриза, который появился на свет от режиссера Аслана Ахмадова. Певица состоит в гостевом браке и не испытывает по этому поводу никаких неудобств. Она признается, что с Асланом обрела настоящее женское счастье.
«Я всегда была принципиальная в области защиты прав и свобод, может потому сексуальная и опасная Августа - глава секретной медиа-корпорации, показалась мне чуть ли не богиней справедливости, которая в романе творит законы для новой расы супер людей. Боги не задают вопросы и не отвечают на них - они лишь принимают верх и требуют выполнения своей воли. Какой будет ваша?», - написала в подписи к снимкам.
Надо сказать, что фанаты не остались в стороне и засыпали свою любимицу восторженными комментариями.
«Неземная», «Богиня! Напишите песню по мотивам этой книги, будет интересно», «Сынок - красавчик !!! Мама - супер !!!», «Какой красивый малыш, весь в маму»,- пишут в сети.
Ранее мы рассказывали о том, что недавно Билык поделилась смелым черно-белым снимком, на котором появилась в обнаженном виде, обмотанной лишь белой фатой. Если смотреть на фото, то кажется, что троится в глазах, так как на снимке запечатлено три лица певицы. Это так и задумано при помощи спецэффектов, которые придают особое очарование.
Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.
А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.
Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".