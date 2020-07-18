Популярная украинская певица Ирина Билык пришла на день рождение передачи «Светская жизнь» в окружении детей

Свежее фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото ведущая программы Катя Осадчая стоит рядом с Билык, ее сыновьями Глебом и Табризом, а также с девушкой старшего сына Алисой.

«Были рады поздравить Катю Осадчую с юбилеем «Светской жизни». А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?», - подписала снимок звезда.

За четыре часа фото собрало почти 4 тысячи лайков. Не смогли сдержаться и оставили сердечко под фото Ани Лорак, Катя Осадчая, Ольга Сумская и другие звезды. В комментариях поклонники оставили массу комплиментов Билык, но нашлись и те, кому очень не понравилась невестка певицы. Фанатов возмутил внешний вид девушки с розовыми волосами.

«Что это за вульгарная девчонка рядом с милой Ириной Билык?», «Девочка как будто ногу чью-то оторванную держит. Фильмы ужасов, блин», «Чудесная. У вас не только песни получаются потрясающими, но и мальчишки)))», «А сын Ирины старший, похож на Кузьму», «Да, прекрасная семья, очень жаль, что Аслан не может приехать», «Красивая творческая семья!!! Счастья вам!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что худеющая Ирина Билык удивила новой внешностью и планами: солистка KAZKA тоже в деле.

Как сообщала Politeka, жизнь мамы Ирины Билык неожиданно оборвалась: "Папа забрал ее к себе", подробности трагедии.

Также Politeka писала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех": жаркие кадры облетели сеть.