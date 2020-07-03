Популярная певица Ирина Билык похвасталась новым проектом своего мужа Аслана Ахмадова

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала горячее видео на своей странице в Instagram.

"О новом проекте Аслана я узнала одна из первых..

Всегда неожиданно,всегда эстетически мудро...

С нетерпением жду видео и многосерийности его фантазий", - подписала Ирина Билык.

На опубликованном ролике только один кадр, который выглядит как плакат. Судя по нему, новая работа Аслана Ахмадова называется "Грех". На видео выделяется фотография, которая состоит из двух половинок: "негатива" и "позитива". На обоих изображен голый Аслан Ахмадов с ангельскими крыльями за плечами, который загадочно смотрит в сторону в расслабленной позе. Фотографию сопровождает тревожная музыка в виде звона колоколов.

Пользователи соцсети оценили работу мужа Ирины Билык в комментариях, многие заинтригованы таким промо-роликом и ждут продолжения:

"Прекрасная работа"; "Какой красивый Грех"; "Как стильно!!! 👌"; "Визуально красиво!!! Что inside???"; "Начало красивое"; "Да Да Да!!!! Если это то, что я слышала, то это нереально круто 👌🏻🔥💜💪🏻".

Напомним, Билык заступилась за "родных" россиян перед Украиной: "В чем они виноваты?".

Как сообщала Politeka, Билык с перекроенным лицом взбудоражила видом после шумного праздника: фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Билык прервала молчание и раскрыла свой страшный диагноз: "Как у Фриске...".