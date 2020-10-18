У МОЗ пропонують збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень
Таку пропозицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо Свобода».
За його словами, необхідно, щоб порушення карантинних заходів каралися відразу ж на місці, так як вони впливають на зростання захворюваності в країні. Він зазначив, що в Європі патрулі ходять по містах і стежать за дотриманням правил. В Україні з цим на даний момент не ідеальна ситуація.
Крім цього, Ляшко вважає, що штрафи за порушення карантинних заходів повинні бути вище.
Українцям нараховуватимуть пенсії по-новому, термінове повідомлення ПФУ: у чому причина
Опалення і газ за новими тарифами, в Кабміні зробили гучну заяву: "На ринку немає..."
Екс-коханець Пугачової показав, як насолоджувався щастям з Примадонною: "Це найкраще, що у неї було"
Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
«У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро», - зазначив санітарний лікар, додавши, що законопроект про підвищення штрафів вже у Верховній Раді, але депутати не встигли проголосувати його.
В Україні штраф пропонують підняти до 17 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що в Раду готуються внести законопроект, який передбачає підвищення штрафів до 31-51 тисячі гривень. Відзначається, що за дотриманням карантину повинні стежити підприємці. Наприклад, якщо це торговий центр, то в нього не повинні впускати людей без маски.
Нагадаємо, що МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони: повний список країн, куди не варто їхати.
Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців: "50% підуть в ...".
Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.