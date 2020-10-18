У МОЗ пропонують збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень

Таку пропозицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, необхідно, щоб порушення карантинних заходів каралися відразу ж на місці, так як вони впливають на зростання захворюваності в країні. Він зазначив, що в Європі патрулі ходять по містах і стежать за дотриманням правил. В Україні з цим на даний момент не ідеальна ситуація.

Крім цього, Ляшко вважає, що штрафи за порушення карантинних заходів повинні бути вище.

«У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро», - зазначив санітарний лікар, додавши, що законопроект про підвищення штрафів вже у Верховній Раді, але депутати не встигли проголосувати його.

В Україні штраф пропонують підняти до 17 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Раду готуються внести законопроект, який передбачає підвищення штрафів до 31-51 тисячі гривень. Відзначається, що за дотриманням карантину повинні стежити підприємці. Наприклад, якщо це торговий центр, то в нього не повинні впускати людей без маски.

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