У Верховній Раді в черговий раз задумалися над тим, як зменшити кількість ДТП на дорогах

Так, парламентарі ініціювали новий законопроект, який стосується штрафів для автомобілістів, передає "РБК Україна".

Повна назва законопроекту – "Проект Закону Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів".

Нормативний акт під номером 4194 передбачає, що половина від суми штрафу, сплаченого водієм за порушення правил дорожнього руху, піде до бюджету населеного пункту, де сталося порушення.

Автори законопроекту пояснили свою ініціативу тим, щоб зацікавити місцеву владу встановити системи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

"У населених пунктах відбуватиметься зниження порушень правил дорожнього руху, зростання безпеки на дорогах, а надходження від сплати адміністративних штрафів дадуть можливість місцевій владі розширювати систему і покращувати інфраструктуру населених пунктів", – йдеться в пояснювальній записці.

Раніше ми писали про те, що власникам євроблях в Україні розповіли, як захистити себе від штрафу в розмірі майже двох сотень тисяч гривень. Так, нормами статей №470 та №481 Митного кодексу передбачається штраф у розмірі до 170 тисяч гривень. Він почав діяти з 22 серпня минулого року. Однак за даною статтею водіїв залучали досить рідко, частіше люди оброблялися "м'якою" відповідальністю в розмірі 8,5 тисячі і 17 тисяч гривень. Без конфіскації авто.

Однак, стаття Конституції №58 передбачає, що людина не може відповідати за діяння, які на момент їх звершення не визнавалися державою як порушення закону.

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